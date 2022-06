Alça inferior da ponte dos Bilhares é interditada; veja como fica o trânsito

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) interditou na tarde desta terça-feira (7), a alça inferior da ponte dos Bilhares, no bairro Chapada, zona Centro-Sul, para a circulação de veículos e ônibus de transporte coletivo. A medida foi necessária para que não haja acidentes ou problemas no local.

Os agentes de trânsito constataram que a área está alagada pela enchente do igarapé do Mindu, e já começa a prejudicar a fluidez no referido trecho. O fechamento do retorno, por enquanto, está sendo no sentido Centro/bairro.

“Por conta da subida do nível das águas, foi necessária essa interdição para garantir a segurança na via, para que possamos evitar acidentes. Os agentes estarão monitorando o local e orientando os motoristas sobre os desvios”, informou o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

Com a interdição, o retorno no sentido Centro/bairro deve ser feito pelos veículos menores na rua da Maromba, após o shopping Millennium, depois o motorista deve acessar a avenida Djalma Batista, converter à direita na avenida João Valério e seguir em direção ao Centro ou a avenida São Jorge.

Transportes

As linhas 120, 121, 211, 216 e 221 deverão seguir pela avenida Constantino Nery no sentido Centro/bairro, depois acessar a avenida Darcy Vargas, converter à direita na avenida Djalma Batista, seguir até a rua João Valério, passar por baixo do viaduto em direção ao Centro pela avenida Constantino Nery ou seguir para o bairro pela avenida São Jorge.

O IMMU reforça que já comunicou as empresas de ônibus sobre as alterações e que os motoristas devem seguir o novo itinerário feito pela equipe de transporte do órgão de trânsito.

A área fechada está sinalizada e monitorada por agentes de trânsito e fiscais de transportes. Somente quando as águas começarem a baixar, o trecho da alça inferior da ponte dos Bilhares será reaberto ao tráfego.

*Com informações da assessoria

