Plantação de maconha é destruída pela Polícia Militar de Maués

Maués (AM) – Uma plantação de maconha foi destruída por policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na área rural do município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus).

A descoberta da Cannabis ocorreu durante um desdobramento da operação Hórus, em parceria com o Governo Federal. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (8).

Há princípio, os policiais investigavam supostos furtos de gado na comunidade Nossa Senhora do Rosário, localizada na região do rio Apoctaua, zona rural do município. Os PM’s foram à área indicada, e na entrada do local, foram recebidos com disparos de arma de fogo. A equipe revidou a agressão e os suspeitos fugiram pela mata fechada.

Descoberta

Ao chegar no terreno, as equipes encontraram um plantio de maconha com, aproximadamente, 4.200 pés de Cannabis. No local, também foi identificado um laboratório de refino de drogas.

Em seguida, os policiais destruíram a plantação, ocasionando, segundo estimativa dos militares, um prejuízo de 2 toneladas de material entorpecente ilícito, se as mudas atingissem o período de colheita.

A Polícia Militar orienta à população que informe, imediatamente, as autoridades ao tomar conhecimento de ações criminosas. Denuncias podem ser feitas disque-denúncia 181 ou do 190.

