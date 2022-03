Em Japurá, homem é preso com 230 quilos de maconha

Japurá (AM) – Policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) prenderam, no sábado (26), um homem de 27 anos com 230 quilos de maconha em Japurá, município distante 744 quilômetros de Manaus, situado na fronteira com a Colômbia.

O homem, segundo a polícia, tem dupla nacionalidade. A ação integrada com a Marinha do Brasil ocorreu após levantamento de inteligência sobre rotas internacionais do tráfico.

Foram encontrados aproximadamente 230 quilos de maconha tipo skunk, divididos em sacos, em diversos pontos, em uma localidade próximo ao rio Japurá, a 22 quilômetros da sede da cidade, na fronteira com a Colômbia.

Estima-se que o prejuízo para o crime organizado seja de R$ 3,4 milhões.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Plantação com mais de 2 mil pés de maconha é desativada em Maués, no AM

Maconha escondida em carga de castanha é apreendida no aeroporto de Manaus

Receita Federal apreende cocaína e maconha no Aeroporto de Manaus