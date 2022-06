Bumbódromo de Parintins recebe R$ 5,7 milhões para obras de reforma e manutenção

Manaus (AM) – O Bumbódromo de Parintins vai receber um investimento de R$ 5,7 milhões do Governo do Amazonas para obras de reforma e manutenção. O Centro Cultural de Parintins está previsto para sediar o 55° Festival de Parintins nos dias 24, 25 e 26 de junho. O investimento será feito por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Os serviços contemplam uma área de 24.742 metros quadrados e incluem pintura geral; revisão geral em toda as instalações elétricas (painéis, quadros e comando); reforma do prédio anexo à arena; reforma e manutenção da arena geral; reforma dos camarotes da arena; construção das cabines dos jurados e cabine de som.

Além disso, também está sendo realizada a reforma dos banheiros feminino e masculino das arenas do Caprichoso e Garantido; reforma dos banheiros dos jurados laterais; estação de tratamento de esgoto (ETE) e instalação das luminárias em LED da arena. As obras visam melhorar a infraestrutura do espaço, que ficou fechado por conta da suspensão de eventos durante a pandemia, assegurando maior conforto e segurança a milhares de torcedores, brincantes, artistas e trabalhadores.

*Com informações da assessoria

