Criminosos envolvidos em assalto à condomínio de Manaus são presos

Manaus (AM) – Dois criminosos identificados apenas como Janderson, de 30 anos, e Luiz Carlos, de 37 anos, foram presos, na tarde desta quinta-feira (9), por envolvimento no assalto à uma residência no Forest Hill, condomínio de luxo localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus. O terceiro envolvido no crime está foragido.

A prisão ocorreu nos bairros Parque Dez e Mutirão, e foi realizada por meio de uma operação policial realizada pela Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (DERFD).

Durante a prisão, a polícia ainda apreendeu com os suspeitos várias porções de drogas: 106 trouxinhas de oxi, 106 trouxinhas de pasta base, além de 18 trouxinhas e uma porção média de cocaína.

O crime

O assalto ocorreu na manhã de quarta-feira (8), quando o trio de assaltantes abordou seguranças do condomínio e depois invadiu a casa da vítima.

Na ocasião do crime, os assaltantes renderam o morador e levaram uma quantia de R$ 60 mil, um notebook e um carro modelo Toro, na cor branca. Durante a fuga, os criminosos arrancaram a cancela da portaria, utilizada para identificação de quem entra e sai do local.

As câmeras de segurança do condomínio ajudaram à equipe policial na identificação dos brandidos. Os presos estão à disposição da Justiça aguardando os procedimentos cabíveis. A polícia está na procura pelo terceiro assaltante.

