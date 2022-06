Grupo criminoso invade condomínio e rouba cerca de R$ 60 mil de morador

A polícia esteve no local e colheu depoimentos das testemunhas sobre o caso

Manaus (AM) – Um grupo criminoso invadiu a residência de um morador na manhã desta quarta-feira (8), no condomínio Forest Hiil, localizado na avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte da capital.

Conforme informações preliminares repassadas à polícia, os criminosos chegaram no local, renderam os seguranças e posteriormente se dirigiram até a residência da vítima que estava que foi surpreendida pela

ação criminosa.

Os bandidos levaram um notebook, uma quantia de R$ 60 mil e um carro modelo Touro, na cor branca, registrado com placa PHK 3885.

Ainda conforme as informações preliminares, durante a fuga os criminosos arrancaram a cancela da portaria. A ação criminosa foi flagrada por câmeras do circuito interno de segurança do condomínio.

A polícia esteve no local e colheu depoimentos das testemunhas sobre o caso. O crime será investigado pela polícia civil (PC).

