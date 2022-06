Wilson Lima anuncia edital do concurso da Afeam para o próximo dia 30 de junho

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima anunciou que o edital do concurso público da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) será publicado dia 30 de junho, segundo previsão da banca examinadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A afirmação foi dada pelo governador nesta sexta-feira (10).

Com o novo concurso, sobe para 2.814 o número de vagas abertas pelo Estado desde o ano passado.

Ao todo, o concurso da Afeam terá 30 vagas e constituição de cadastro de reserva. As oportunidades são para candidatos de nível superior nas especialidades de Agronomia, Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Comunicação e Marketing, Analista de Desenvolvimento de Sistemas e Analista de Infraestrutura de TI. O salário varia de R$ 5 mil a R$ 6.523.

O diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro, assinalou que o concurso valoriza os servidores.

“Estamos trabalhando com base nos indicadores que apontam a necessidade de reposição das vagas em diversas áreas, com foco na valorização das carreiras, além de incentivarmos o ingresso de novos servidores por meio de concurso público. São ações consistentes e orientadas pelo governador Wilson Lima”, disse Marcos.

As informações oficiais sobre o certame podem ser consultadas no site oficial da Agência: www.afeam.am.gov.br.

Outras vagas

Desde o ano passado, o Governo do Amazonas já abriu 2.814 vagas em concursos públicos. Além das 30 vagas para Afeam, foram abertas 2.525 vagas na área de segurança pública, 210 para a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) e 49 para a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM).

Por determinação do governador Wilson Lima também já foi criada a comissão organizadora para realização de concurso público para o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam), com 153 vagas. O edital deverá ser lançado no próximo ano.

O governador Wilson Lima também tem reforçado o serviço público com a convocação de profissionais aprovados em concursos realizados por governos anteriores e que não foram chamados.

Ao todo, o Governo do Amazonas já convocou, desde 2019, mais de 7,5 mil concursados.

*Com informações da Agência Amazonas

Leia mais:

Confira os procedimentos para solicitação de linhas de crédito da Afeam

Confira o gabarito preliminar do concurso da Semsa para cargos de nível médio

PGE-AM lança edital de processo seletivo para estágio em Direito