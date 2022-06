A AAMI é uma Organização da Sociedade Civil/OSC de caráter beneficente e sem fins lucrativos no município do interior do Amazonas

Iranduba (AM) – Mais mulheres ao redor do país estão interessadas em assumir o controle de suas finanças e, consequentemente, investir os recursos em suas necessidades e preferências. Atuante na geração de renda para as mulheres, por meio a produção de artesanato e cursos de capacitação, a Associação de Amparo às Mulheres de Iranduba (AAMI) conta com mais de 20 anos de história e ações voltadas ao empoderamento financeiro feminino. A AAMI fica localizada Rua Arara, no bairro Novo Amanhecer 2, no município de Iranduba (distante 19,94 km da capital amazonense).

A AAMI é uma Organização da Sociedade Civil/OSC de caráter beneficente e sem fins lucrativos, cujo objetivo consiste em promover atividades sociais, culturais, educativas e de lazer que visam o desenvolvimento sócio econômico de crianças, adolescentes, mulheres e idosos do município.

A associação oferece cursos por meio de parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) voltado às mulheres que estão em vulnerabilidade social, com baixa ou nenhuma renda.

Independência financeira

Um levantamento mostrou que quatro em cada dez mulheres brasileiras (40%) apontam a independência financeira como principal motivo para começar a empreender. Outro motivo indicado pelas mulheres para começar um negócio é a flexibilidade de tempo (29%), seguido por fazer o que acredita (24%), ter renda complementar (21%) e ganhar mais (20%). Os dados são da pesquisa Serasa Experian, divulgada no mês de maio.

De acordo com a presidente da AAMI, Alzira Ferreira Barros, a ONG tem o objetivo de auxiliar a mulher a criar o próprio negócio, com capacidade de desenvolver suas atividades no mercado de trabalho. Independente da fonte de renda, a associação ainda busca desenvolver a capacidade de cada uma administrar o próprio negócio.

“O principal intuito do meu projeto em defesa da mulher é para que todas tenham sua renda própria para ter sua independência financeira. Essa é uma luta minha! Já formamos e já ajudamos várias mulheres com a sua independência, que hoje são donas de atelier, de comércios, de lanches e de restaurantes. Formamos mais de 30 assistentes sociais na nossa Associação”, destacou.

Alzira destacou que a Associação de Amparo às Mulheres nasceu após ela perceber a falta de uma organização desse porte para o município. A responsável ainda disse observar a necessidade das mulheres em conquistar a liberdade e independência financeira, além do benefício dessas mulheres conversarem entre si e se apoiarem.

“Sentia terem muitas mulheres que precisavam sair de casa para conversar, contar o que estava acontecendo e para compartilharmos sobre a educação e políticas públicas voltadas para isso. A Associação foi feita para que essas mulheres conquistassem a sua liberdade, saíssem de casa, vendessem o seu artesanato, tivessem sua renda própria, para comprassem seu perfume, sua bolsa, sua geladeira, seu fogão. Hoje todas me agradecem porque elas sabem que incentivei muito para que cada uma tivesse as suas próprias coisas”, pontuou.

Sempre com a aptidão para ajudar, Alzira Ferreira começou a caminhada voltada para ações sociais em 1982, enquanto era a primeira-dama do município de Iranduba. A Associação de Amparo às Mulheres de Iranduba foi criada a partir de um clube para as mães que, com o aumento na procura, o espaço foi ampliado para se tornar uma ONG.

Foto: divulgação

A chegada da terceira idade não deve, jamais, ser vista como um período de inércia e imobilidade, e as danças são atividades altamente recomendadas por um conjunto de atividade física e lazer. Levantando o tópico de que “felicidade não tem idade, a Associação também propõe atividades direcionadas à terceira idade. Dentre as práticas para os idosos desenvolvidas pela ONG está a dança do carimbó.

Cursos oferecidos

O cursos oferecidos pela AAMI abrangem a área da costura, artesanato, arte culinária e curso para tirar espinha de peixe, oferecido com o apoio da Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A Associação de Amparo às Mulheres de Iranduba desenvolve atividades e cursos voltados às mulheres todas as segundas-feiras, das 13h às 16h. Todas as quintas-feiras são realizadas reuniões abordando questões sobre saúde, educação familiar e sobre políticas públicas.

