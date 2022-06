Prefeitura de Manaus e PRF firmam parceria para atuação integrada

O contrato foi firmado por meio da Casa Civil, via Centro de Cooperação da Cidade, para beneficiar diversos serviços do município, como segurança e trânsito

Manaus (AM) – Visando o compartilhamento de dados e informações a partir de uma atuação integrada, a Prefeitura de Manaus assinou, na manhã desta quarta-feira (15), um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O contrato foi firmado por meio da Casa Civil, via Centro de Cooperação da Cidade, para beneficiar diversos serviços do município, como segurança e trânsito.

O vínculo entre os órgãos busca ampliar o leque de ações da segurança pública e viária no âmbito do município.

O prefeito David Almeida pontuou que o acordo vai trazer melhorias para a gestão municipal e os sistemas de controle de ocorrências e identificação, reforçando a prevenção, ao se antecipar aos problemas, com a tecnologia da PRF.

“É melhor prevenir do que remediar e é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Reforçando a prevenção, nós conseguimos nos antecipar aos problemas, com toda essa tecnologia e sistemas da parceria com PRF, que posteriormente pode se ampliar para uma escola municipal, como já existe em duas cidades do Brasil. Manaus será a terceira, trazendo benefícios à população no trânsito, na saúde e até na segurança”, destacou David.

Segundo o superintendente do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Sandro Diz, as tratativas começaram no ano passado, visto que as imagens das câmeras espalhadas pela cidade atendem às demandas do órgão.

“Essa costura iniciou em 2021, por determinação do prefeito David Almeida, uma vez que o CCC tem diversas câmeras espalhadas pela cidade e está ampliando em três vezes o quantitativo de imagens, que servem não apenas para o município, como agora, também, atenderá às demandas da PRF, como já atende a Polícia Militar”, informou Sandro.

Além das imagens do sistema de monitoramento com inteligência de leitura de placas e reconhecimento por características, a Prefeitura de Manaus também deve compartilhar dados de acidentes, estendendo a cooperação para o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), já que um dos sistemas utilizados pela PRF é o Pnatrans, elaborado em conjunto pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, que trazem as diretrizes para o Brasil, de redução do índice nacional de mortos por grupo de veículos e por grupo de habitantes.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), também será contemplada com o ACT, uma vez que a PRF compartilhará informações e dados, de maneira coordenada entre os poderes.

“Na verdade, a segurança é um sistema e nós estamos muito contentes, porque hoje avançamos nesse sistema, ao integrarmos os meios desta valorosa instituição, que tem contribuído muito para a segurança pública do Brasil, que avançou muito. Nós vamos repartir o que temos por via das câmeras do CCC, que já é uma referência”, explicou o titular da Semseg, Sérgio Fontes.

Segundo o superintendente da PRF-AM, Diego Patriota, além da troca de informações, o órgão também irá disponibilizar os seus sistemas e treinar os servidores municipais que irão utilizá-los.

“É uma satisfação, uma vitória principalmente para a população de Manaus. Essa ação faz parte dos pacotes de soluções chamado PRF Multiagencia, onde a Polícia Rodoviária Federal disponibiliza todos os seus sistemas para que o município possa ter acesso de forma gratuita às ocorrências, principalmente registros de trânsito e o fortalecimento da Guarda Municipal com os registros criminais”, concluiu o superintendente da PRF-AM.

Esse intercâmbio vem no momento em que a segurança municipal inicia uma nova fase, como armamento da Guarda Municipal, e com a ampliação das câmeras de monitoramento do CCC.

