Wilson Lima dá ordem de serviço para construção de infraestrutura turística na Serra da Valéria

Parintins (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta quarta-feira (15/06), a ordem de serviço para o início das obras de infraestrutura turística da Serra da Valéria, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

O projeto, executado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), vai facilitar a vida dos moradores da comunidade Santa Rita e o acesso dos turistas à região, uma das principais paradas de cruzeiros internacionais no Amazonas.

Segundo o governador, a obra contempla a pavimentação em concreto armado dos 124 metros de via que dão acesso à comunidade, que hoje se encontra sem nenhum asfaltamento.

O projeto inclui ainda a construção de sarjetas e meio-fio; drenagem; iluminação; escadaria com aproximadamente 180 metros de extensão; guarda-corpo; sinalização vertical e horizontal; sinalização turística; lixeiras para coleta seletiva; estacionamento; e duas estações de embarque, facilitando a acessibilidade para os usuários e ao turista.

“Eu imagino como era o sofrimento de homens e mulheres para saírem da comunidade, enfrentar esse lamaçal quando chovia, o risco de um acidente. Por isso que a gente está vindo aqui não para prometer, a gente está vindo aqui com as máquinas. Daqui a quatros meses, a rampa e a escadaria estarão prontas”, anunciou Wilson Lima.

“É uma obra muito importante, uma demanda antiga da comunidade, prometida por outras gestões e que o governador Wilson Lima vai realizar. Essa obra é importante porque recebe os cruzeiros da região, vai melhorar o fluxo e, acima de tudo, tem o cunho social, que é dignidade para as pessoas da comunidade”, disse Gustavo Sampaio, diretor-presidente da Amazonastur.

Também consta no projeto a construção de duas estações de embarque e desembarque, sendo uma de 32m², revestida em madeira, com brise em madeira, lixeiras, jardineiras, guarda-corpo, letreiro, piso podotátil e sinalização; e outra de 64m², com espaço com bancos de concreto, garagem para um carro, cobertura de estrutura metálica e brises de madeira.

A primeira etapa será a montagem e operação do canteiro de obras, locação para início das escavações para a execução das escadas e rampas.

Acompanhado do prefeito de Parintins, Bi Garcia, Wilson Lima entregou a revitalização do Centro Receptivo Fluvial Turístico da comunidade.

A estrutura foi repassada do Estado para o município, que realizou a reforma do centro.

Qualificação



A agenda voltada ao fortalecimento do turismo em Parintins teve continuidade com a entrega de certificados a 249 profissionais do setor que concluíram o Workshop Bem Receber, realizado em maio na sede de Parintins e na comunidade Santa Rita, na região da Serra da Valéria.

A capacitação profissional para dar novas oportunidades de emprego e renda é prioridade do Governo do Amazonas, destacou Wilson Lima.

O professor Valdemar de Oliveira é um dos participantes do curso e agradeceu pelos investimentos do Governo do Amazonas para o desenvolvimento do turismo na comunidade.

“Essa comunidade recebe turistas há 40 anos. A comunidade passa a se despertar e desenvolver os projetos que são trazidos para cá: o artesanato e o atendimento ao turista. Eles trouxeram novas experiências”, disse o educador.

O projeto qualificou tricicleiros; taxistas/mototaxistas; atendentes de hotéis, bares, restaurantes; atendentes de porto e aeroporto; vendedores ambulantes; e camareiras, entre outros profissionais do comércio em geral.

A qualificação contribui para melhorar o atendimento do turista durante os grandes eventos de Parintins, em especial o Festival Folclórico.

Ao todo, 209 pessoas foram qualificadas na sede e 40 na comunidade Santa Rita da Serra da Valéria.

Lançado em maio de 2022, o Workshop Bem Receber vai qualificar um total de 850 prestadores de serviços turísticos em Parintins.

A metodologia envolve palestras de 2 horas/aula (cada turma), com a apresentação de vídeos, dinâmicas e atividades práticas sobre qualidade no atendimento ao turista.

Ordenamento



Visando a valorização dos tricicleiros da ilha, o Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, realizou a entrega de 200 uniformes e 200 triciclos, devidamente reformados, para os profissionais da Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP) e da Associação dos Tricicleiros de Parintins (ATPIN).

O objetivo, de acordo com o presidente da Amazonastur, é fortalecer a imagem da categoria, declarada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas e que também representa um símbolo do turismo na ilha.

*Com informações da Agência Amazonas

