Manaus (AM) – Uma embarcação foi encontrada por uma equipe de buscas, formada por indígenas da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), na área em que o indigenista, Bruno Pereira e o jornalista britânico, Dom Phillips desapareceram.

Conforme os relatos, em uma área de terra foi possível identificar vestígios de uma embarcação arrastada no local. Ao encontrar o barco, o grupo de buscas isolou a área e acionou os órgãos que atuam nas investigações. As autoridades trabalham para identificar quem é o proprietário do veículo aquático.

Em nota, neste domingo (12), a Polícia Federal (PF), em Manaus, que coordena as ações dos órgãos governamentais no estado, negou a informação que circulava sobre o encontro dos corpos dos desaparecidos.

Desaparecimento

O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira estão desaparecidas desde o dia 5 de junho, ocasião em que os dois estavam a caminho do município de Atalaia do Norte para realizar entrevistas à moradores do local.

Um suspeito identificado como Amarildo Costa, de 41 anos teve a prisão preventiva decretada, pelo desaparecimento da dupla. Ele é apontado como a pessoa que estava na embarcação atrás do barco em que os desparecidos viajavam para Atalaia do Norte.

Oito pessoas já foram ouvidas pelas autoridades. Um material orgânico supostamente humano foi encontrado no rio, próximos de onde os dois homens desapareceram.

As amostras do material supostamente humano, irão passar por exame de DNA, para descobrir se os vestígios pertencem à dupla.

