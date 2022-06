Irmã de jornalista desaparecido reage a Bolsonaro: “Culpa meu irmão”

Sian Phillips, irmã do jornalista inglês Dom Phillips, desaparecido no Amazonas há quatro dias na companhia do indigenista Bruno Araújo Pereira, reagiu, nesta quinta-feira (9), a declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que a dupla fez uma “aventura não recomendável”.

“Realmente, duas pessoas apenas num barco numa região daquela, completamente selvagem, é uma aventura que não é recomendável que se faça. Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados. Tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que eles sejam encontrados brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região”, declarou o mandatário em entrevista ao SBT, na última terça-feira (7).

“Acho que ele [Bolsonaro] está colocando a culpa no meu irmão por uma ‘aventura’. Não é uma aventura, ele é um jornalista, ele está pesquisando para um livro que vai escrever sobre como salvar a Amazônia e como destacar os problemas, particularmente nessa região do Vale do Javari”, disse Sian em entrevista à CNN.

A familiar lembrou que os indígenas fizeram buscas preliminares ainda no domingo (5), mas foi só na noite de terça-feira (7) que o governo divulgou documentos oficiais sobre o emprego das Forças Armadas na área.

“É uma resposta bem lenta, e significa algo bem sinistro para o mundo sobre informações saindo da Amazônia, sobre o que está ocorrendo em uma zona de conflito”, afirmou ela.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Bolsonaro e Biden se encontram hoje na Cúpula das Américas sob o clima quente do Javari

Atalaia: Zona Vermelha

Esposa de Dom Phillips diz não ter esperança de encontrar marido vivo