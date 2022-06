Mais de 30 pessoas são presas no fim de semana no AM

Manaus (AM) – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 34 pessoas e apreendeu três adolescentes durante as ações de policiamento ostensivo realizadas no final de semana no estado.

As prisões foram registradas em Manaus e nos municípios de Boca do Acre, Coari, Manacapuru, Novo Airão e Tefé.

Entre a manhã de sexta-feira (10/06) e as primeiras horas desta segunda-feira (13/06), foram apreendidos mais de 800 quilos de entorpecentes, 11 armas de fogo, 21 munições e mais de R$ 600 em espécie.

A maioria das prisões foi motivada por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens, de 19 e 25 anos, após um roubo no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Em posse deles estavam 20 celulares e um simulacro de arma de fogo. A dupla foi conduzida ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Cinco homens, com idades entre 21 e 25 anos, foram presos com cinco porções médias de oxi, uma porção e mais quatro pinos de cocaína, além de duas balanças de precisão.

A guarnição da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizou a abordagem no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

Os infratores foram conduzidos ao 6º DIP, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Interior

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem de 19 anos por porte ilegal de arma de fogo no município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus).

A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina na rua Gaivota, onde o suspeito foi abordado. Durante a revista pessoal, foi apreendida uma arma caseira calibre 36 com uma munição. Ele foi conduzido até a 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da Agência Amazonas

