Além de energia elétrica, moradores de Manaus registraram instabilidade no serviço de água

Manaus (AM) – O feriado não começou bem para milhares de manauaras. No início desta quinta-feira (16) de Corpus Christi, vários bairros da capital amazonense ficaram sem energia elétrica, em decorrência de um “evento” no Sistema Interligado Nacional, e com instabilidade no serviço de água.

Praça 14, Compensa, Flores, Santa Etelvina, Centro, Planalto, Jardim Petrópolis e Alvorada foram alguns dos bairros que registraram falta de energia em Manaus, segundo moradores. Além da instabilidade de energia elétrica, alguns moradores alegaram que as redes de internet também foram afetadas, e famílias ficaram sem luz e acesso à rede.

Segundo a Amazonas Energia, “houve um desligamento de parte da cidade de Manaus, decorrente de evento no Sistema Interligado Nacional”. A concessionário informou que houve “recomposição” da energia logo após a instabilidade, seguindo as orientações do Operador Nacional do Sistema – ONS.

“Ainda não temos informação oficial do ONS sobre a causa deste desligamento.”, concluiu.

Falta d’água

Alguns moradores, através das redes sociais, também relataram falta d’água em alguns bairros de Manaus.

Em nota, a Águas de Manaus informou que os sistemas de distribuição de água foram afetados por conta dos trabalhos para restabelecimento da energia elétrica. Bairros das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste e Centro-Oeste tiveram oscilações no serviço de água, informou a nota.

