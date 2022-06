Wilson Lima destina R$ 28 milhões para novas obras em Parintins

Parintins (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou um novo pacote de infraestrutura, da ordem de R$ 28 milhões, para Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Os recursos se somam a investimentos recentes anunciados pelo governador no município, como o Programa Social e Ambiental do Interior (Prosai) Parintins, orçado em R$ 467,5 milhões.

Também se destacam as obras do Bumbódromo para o 55º Festival Folclórico, que somam R$ 5,7 milhões, e a implantação de iluminação pública em LED, por meio do programa Ilumina+Amazonas, inaugurada ontem (15) e que recebeu aporte de R$ 12,8 milhões.

O governador esteve em Parintins na quarta-feira (15) para coordenar ações do programa Governo Presente, acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima, dos deputados estaduais Saullo Vianna, Tony Medeiros e Abdala Fraxe; além do prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, e de vereadores do município.

Em visita à comunidade Vila Amazônia, Wilson Lima anunciou que o Governo do Estado também será parceiro da Prefeitura de Parintins nas obras de pavimentação da localidade.

“Prefeito Bi, você já fez o anúncio que vai recuperar parte do sistema viário, vai pavimentar as ruas aqui da Vila Amazônia. E meu amigo, o que faltar, o Estado do Amazonas vai completar, para que a Vila Amazônia esteja 100% pavimentada”, garantiu Wilson Lima.

Entre os novos investimentos para a sede de Parintins está a execução das obras de recapeamento e pavimentação do sistema viário. Os serviços serão executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) em 43 ruas com recursos de R$ 19,5 milhões. Serão trabalhados 23,56 quilômetros nos bairros União, Nazaré, Paulo Corrêa, Itaúna I, Itaúna II e Centro.

Além disso, o governador anunciou que o Distrito Moveleiro receberá obras de pavimentação em 2,73 quilômetros, com investimento de R$ 3 milhões, contemplando as ruas Acariuba, Alameda 4, Andiroba, Angelim, Itaituba, Pau D’Arco, Pau Rosa e Sucupira.

Os projetos para o sistema viário estão em elaboração, e as obras serão iniciadas no segundo semestre deste ano.

Desporto

Outra obra que será executada no município é a construção do Complexo do São Paulo, com dimensão de mais de 5 mil metros quadrados, estimada em R$ 4,3 milhões.

O projeto contempla a construção de um campo de futebol gramado, duas quadras de vôlei de areia, academia ao ar livre, playground, chapéu de telha, estacionamento, pista de caminhada, área para exercícios e danças, arquibancada, vestiários, salas para árbitros, chuveiros, banheiros e rampas de acesso.

Turismo

Também na quarta-feira, o governador Wilson Lima assinou a ordem de serviço para obras de infraestrutura turística na Serra da Valéria, uma das principais paradas de cruzeiros internacionais no Amazonas.

O projeto, executado pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), vai facilitar a vida dos moradores da comunidade Santa Rita e o acesso dos turistas à serra. A obra, orçada em R$ 1,2 milhão, contempla a pavimentação em concreto armado dos 124 metros de via que dão acesso à comunidade, que hoje se encontra sem nenhum asfaltamento.

O projeto também inclui a construção de sarjetas, meio-fio, drenagem, iluminação, escadaria com aproximadamente 180 metros de extensão, guarda-corpo, sinalização vertical e horizontal, sinalização turística, lixeiras para coleta seletiva, estacionamento e duas estações de embarque, facilitando a acessibilidade para os usuários e ao turista.

Outras obras

Com investimentos de R$ 12,8 milhões, o Governo do Estado concluiu a implantação do programa Ilumina+ Amazonas em Parintins, inaugurado por Wilson Lima nesta quarta-feira. A substituição da iluminação pública antiga por luminárias modernas de LED alcançou tanto a sede do município quanto a comunidade Vila Amazônia, uma das principais da zona rural da região.

Ao todo, a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) instalou 5.800 pontos de iluminação, sendo 594 pontos de LED na comunidade rural e os demais na sede de Parintins. O investimento foi de R$ 12,8 milhões.

Por meio da Seinfra, o Estado está executando as obras de reforma e manutenção do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo, para a realização do 55º Festival de Parintins.

Com investimento de R$ 5,7 milhões, os serviços contemplam uma área de 24 mil metros quadrados e incluem pintura geral, revisão das instalações elétricas (painéis, quadros e comando), reforma do prédio anexo à arena; reforma e manutenção da arena geral, reforma dos camarotes da arena, construção das cabines dos jurados de Caprichoso e Garantido e cabine de som.

Também está sendo feita a reforma dos banheiros das arenas dos dois bois, reforma dos banheiros dos jurados laterais; estação de tratamento de esgoto (ETE); e instalação das luminárias em led da arena.

Em março deste ano, Wilson Lima anunciou o início da implantação do Programa Social e Ambiental do Interior (Prosai) em Parintins, com investimento global de R$ 467,5 milhões, entre recursos do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A primeira fase inicia com a implantação de um sistema de tratamento de resíduos sólidos, para destinação correta do lixo, um problema histórico na cidade.

Além disso, desde 2019, o Governo do Amazonas concluiu outras obras no município. Entre elas, a manutenção no aeroporto Júlio Belém; a reforma do Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza, localizado na Estrada Odovaldo Novo, Km 1; e o sistema viário, que recebeu serviços de tapa-buraco e recuperação de 270 ruas em 17 bairros.

