Wilson Lima amplia investimentos em ramais com mais R$ 18 milhões para o Careiro

Careiro (AM)- Nesta sexta-feira, (10), o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, anunciou o investimento de R$18 milhões para a recuperação do ramal do Maçarico, localizado em Careiro, interior do Estado. A via dá acesso à rodovia AM-254, no quilômetro 17.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), apresentou o balanço para as obras no município e destacou que os recursos destinados pelo governo somam mais de R$ 68 milhões entre obras a iniciar, em andamento e concluídas.

O projeto de recuperação do ramal do Maçarico é coordenado pela Seinfra e está em elaboração. A previsão de início de obra é para setembro de 2022.

“Nós já pavimentamos vários ramais aqui, como Cinturão Verde, ramal do São José; estamos agora em andamento com o ramal do 11 e também da cabeceira do Purupuru, que nós vamos entregar este ano. E agora em setembro nós vamos iniciar a recuperação de um outro ramal, que é o ramal do quilômetro 17. E isso é importante porque facilita o escoamento de produtos, dá dignidade para as pessoas e garante um direito fundamental, que é o de ir e vir de cada pessoa”, disse Wilson Lima.

Obras em andamento

A obra de pavimentação do ramal do quilômetro 11 será concluída no segundo semestre deste ano. Os serviços incluem terraplenagem, drenagem e pavimentação. O investimento é de R$ 16 milhões. O ramal da Cabeceira do Purupuru também está sendo pavimentada e o investimento para a execução das obras é de R$ 16 milhões.

Obras concluídas

Em fevereiro de 2020, foram entregues as obras de recuperação do ramal do Cinturão Verde e o ramal do São José que juntos, somam R$16 milhões.

