PF não encontra embarcação de Bruno e Dom; identificação dos corpos começa na sexta (17)

Manaus (AM) – A Polícia Federal informou, na noite desta quinta-feira (16), que não foi encontrada a embarcação que estava sendo utilizada por Bruno Pereira e Dom Phillips, no momento do desaparecimento da dupla. Apesar de Amarildo da Costa, o ‘Pelado’, levar as equipes policiais ao perímetro apontado como o local onde teria afundado a lancha, a operação não obteve êxito.

A PF também informou que foi realizado um perfil genético completo de indivíduo de sexo masculino nas amostras (marcas de sangue) coletadas na embarcação de Amarildo, no dia 9 de junho. Confrontando-o com os perfis genéticos de referência dos desaparecidos, o Instituto Nacional de Criminalística excluiu a possibilidade desse vestígio ser proveniente de Dom Phillips. A possibilidade de ser proveniente de Bruno Pereira restou inconclusiva, sendo necessária a realização de exames complementares.

Segundo os peritos, nas vísceras encontradas no rio, apesar da compatibilidade de origem humana na análise microscópica, não foi detectado DNA humano. Esse resultado pode ser devido à degradação do DNA autossômico ou à origem não humana de amostra.

A PF esclarece ainda que o processo de identificação dos remanescentes humanos encontrados, coletados nesta quarta-feira (15), terá início nesta sexta-feira (17). A previsão para conclusão da perícia está prevista para a próxima semana.

