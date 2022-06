Filho de Luana Piovani fura orelha e atriz alfineta: ‘Sou a bruxa e o pai acha que está tudo bem’

Nas redes sociais, Luana revelou insatisfação com novo visual do filho mais velho

Luana Piovani usou as redes sociais para revelar sua insatisfação com o novo visual do filho mais velho, Dom, de 9 anos. É que sob autorização do pai, Pedro Scooby, o menino furou a orelha.

Nos stories, do Instagram, a atriz e apresentadora destacou que era contra a ideia e alfinetou o ex-BBB. Luana teve de ceder após insistencia da criança e também pedido de Scooby.

“Vocês viram que meu saci maior furou a orelha? Queria eu? Não queria. Mas me pediu, encheu o saco, chorou. E aí é aquela coisa, eu sou a chata, a bruxa, e o pai acha que está tudo bem, esta tudo tranquilão, e eu me mantenho bruxa, chata e insuportável. Queria? Não queria, mas cedi”, desabafou ela.

Recentemente, Luana comentou sobre a atual relação com Pedro Scooby.

“Meus filhos crescendo com saúde, minha relação com o Pedro cada vez melhor. Meus pais aqui… trabalhos, oportunidades, amigos. Tanta dádiva. Falei: Tenho que agradecer por tudo antes de começar a trabalhar”, disse.

Além de Dom, o ex-casal é pai também dos gêmos Liz e Bem, de 5. Os dois foram casados durante oito anos.

