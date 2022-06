Colônia Antônio Aleixo recebe ação social da Fametro

Manaus (AM) – O Centro Universitário Fametro realiza, na segunda-feira (20), mais uma ação de responsabilidade social voltada a população manauara. Os serviços gratuitos serão oferecidos das 8h às 12h, no pátio da Paróquia Nossa Senhora das Graças, localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 50, no bairro Colônia Antônio Aleixo.

Entre os serviços oferecidos, estão: atendimento psicológico, avaliação nutricional, enfermagem (exames diversos), orientação odontológica, pedagogia (atividades lúdicas), estética, fisioterapia e educação física (parceria com o projeto Amigos para Sempre).

De acordo com as responsáveis pela atividade, as professoras Maria Auxiliadora Ferreira, coordenadora das Clínicas, e Suelania Figueiredo, coordenadora de Pesquisa e Extensão, a Fametro realiza ações como esta de forma regular, tanto em municípios do interior do estado, como na capital.

“Buscamos sempre atender as comunidades que mais necessitam, além de ampliar os horizontes de nossos alunos para fora dos muros da instituição”, declarou Maria Auxiliadora. “Não só a comunidade como o aluno também é beneficiado, porque eles se sentem já no cenário profissional quando prestam esses serviços à comunidade”, complementou a professora Suelania Figueiredo.

