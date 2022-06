Manaus terá 11 pontos de vacinação neste sábado (18) contra a Covid-19

As unidades irão funcionar das 8h às 12, com oferta de 1ª à 4ª doses do imunizante para todos os públicos

Manaus (AM) – A vacinação contra a Covid-19 estará disponível em 11 pontos de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), neste sábado (18). As unidades irão funcionar das 8h às 12, com oferta de 1ª à 4ª doses do imunizante para todos os públicos (crianças de 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e os demais segmentos acima de 18 anos).

Em todos os pontos também estarão disponíveis as doses contra influenza (gripe) e sarampo para os grupos contemplados na campanha de vacinação anual, e todas as vacinas do calendário básico de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Apesar dos avanços na campanha municipal de vacinação contra a Covid-19, um número expressivo de usuários ainda não voltou aos postos para receber a terceira dose da vacina. Destaca o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho.

“Lembramos, mais uma vez, que a eficácia dos imunizantes contra a Covid cai depois de um período de quatro a seis meses, por isso as doses de reforço são necessárias e devem ser feitas no intervalo recomendado pelo Ministério da Saúde” – relata.

Todos os públicos, a partir de 12 anos de idade podem receber o primeiro reforço (terceira dose). Quem tem entre 12 e 59 anos deve ser vacinado quatro meses após a segunda dose. Idosos acima de 60 anos ou mais, após três meses, e pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos, após 28 dias da segunda dose. Para os adolescentes de 12 a 17 anos, a dose de reforço pode ser tomada dois meses depois da segunda dose.

Gripe

Em relação à campanha de vacinação contra sarampo e influenza (gripe), há uma baixa adesão da maior parte dos grupos contemplados e é necessário que esse público compareça aos postos de vacinação para aumentar a cobertura vacinal, especialmente das crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

“Os grupos com as maiores coberturas até o momento são o de professores, com a vacinação contra influenza, e o de trabalhadores da saúde, com a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola)”, informa o secretário.

Djalma Coelho esclarece que a vacina contra influenza está sendo ofertada para os 17 grupos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde – crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores, gestantes, puérperas, povos indígenas e outros 11 grupos podem ser consultados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br). Já a vacina contra o sarampo está voltada apenas para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e para os trabalhadores da saúde.

O secretário explica que a campanha foi prorrogada até dia 24 de junho e a partir daí as doses restantes serão disponibilizadas para a população em geral e a campanha para influenza só voltará em 2023.

Consulta

A lista das unidades abertas neste sábado para a vacinação pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook). Nas plataformas também estão disponíveis todas as informações sobre as doses autorizadas para os diferentes públicos.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a carteira de vacinação. As crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas de um dos pais ou de um responsável que seja maior de idade.

Locais de vacinação deste sábado (18):

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

UBS Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova I

UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova

UBS Maj PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786 – Santa Etelvina

Zona Sul

USF Dr. José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº – Flores

UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, s/nº – Morro da Liberdade

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº -Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

Zona Oeste

UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I

