Trânsito de Manaus terá mudança por conta de eventos neste sábado (18)

O transporte coletivo e o trânsito terão alterações por conta do jogo entre Manaus e Figueirense, na Arena da Amazônia, e o evento “Fruto Fiel”, no Sambódromo

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que devido aos eventos “Fruto Fiel”, que ocorrerá no Centro de Convenções (sambódromo), na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste, e do jogo entre Manaus X Figueirense, na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul, neste sábado (18), a Estação São Jorge (E1) ficará inoperante, entre 16h até 22h, por causa da interdição da avenida Constantino Nery nos dois sentidos. As linhas de ônibus que operam pela avenida Constantino Nery serão desviadas para a avenida Djalma Batista durante a realização dos eventos.

A Estação Arena (E2) também ficará inoperante no horário das 16h à 0h. As linhas alimentadoras que atendem a Estação realizarão integração no Terminal de Integração 1 (T1) na Constantino Nery, no sentido bairro/Centro. Farão integração no T1 as linhas: A036, A200, A204, A222, A202, A206, A225, A402, A407 e 654.

Fiscais de transporte e equipe de apoio estarão no terminal para tirar dúvidas e orientar os usuários quanto aos desvios no transporte. As linhas que não possuem ponto de parada sinalizado no T1, realizarão embarque/desembarque na primeira placa de sinalização, logo na entrada do T1.

Trânsito

Em relação ao trânsito, o IMMU informa que a avenida Coronel Teixeira será interditada no modelo faixa liberada das 7h às 16h, para a concentração de motociclistas para a realização da “Motociata”.

Os agentes monitorarão o local e orientarão os motoristas sobre a interdição e opções de desvio. A previsão de início do evento é para às 15h. O percurso da “Motociata” terá início no bairro Ponta Negra, zona Oeste, percorrendo as principais vias das zonas Oeste, Sul, Leste, Norte e Centro Sul, encerrando no sambódromo. Em todo o tempo do percurso, haverá interdições, porém serão temporárias, à medida que a “Motociata” for avançando, as vias serão liberadas.

Os agentes também atuarão para garantir fluidez dos veículos e segurança para os pedestres que forem prestigiar o evento “Fruto Fiel”, que vai acontecer no sambódromo, das 17h às 22h.

As avenidas Constantino Nery, Pedro Teixeira e Lóris Cordovil serão monitoradas pelos agentes.

