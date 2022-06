Bruno Henrique fará cirurgia e pode ficar afastado por um ano do Flamengo

O Flamengo confirmou na tarde desta segunda-feira (20) que o atacante Bruno Henrique precisa passar por uma cirurgia. Ele se recupera da lesão multiligamentar no joelho direito. O prazo de recuperação, segundo divulgado pelo clube, é de até um ano.

“O atleta Bruno Henrique realizou exame clínico e de imagem nesta segunda-feira (20). O procedimento confirmou o diagnóstico de lesão multiligamentar no joelho direto. O tratamento será cirúrgico e o prazo de recuperação está estimado entre 10 e 12 meses”, informou o Mengão em suas redes sociais.

A lesão

Bruno Henrique se lesionou no jogo contra o Cuiabá na quarta-feira passada (15), pela 12ª rodada do Brasileirão. Em que disputa a bola com o zagueiro Marllon, aos 21 minutos do primeiro tempo, ele teve uma hiperextensão do joelho direito que gerou entorse no local. O camisa 27 do Rubro-Negro saiu de campo na maca chorando após a lesão.

O atacante já foi desfalque do Flamengo na derrota para o Atlético-MG no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do time carioca será pela Copa do Brasil, novamente contra o Galo, quarta-feira (22), no Mineirão. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

*r7

Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Everton Cebolinha faz exames para ser apresentado no Flamengo

Fora de casa, Flamengo perde para o Internacional por 3 a 1

Flamengo anuncia contratação de Dorival Júnior