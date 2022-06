A estreia do time masculino acontece na terça, 21, enquanto as mulheres jogam no dia 22

As Seleções Brasileiras de basquete 3×3 já estão na Europa para a disputa do Mundial da modalidade, a partir desta terça-feira, na Antuérpia, Bélgica.

Após duas etapas de preparação no Rio de Janeiro, com apoio do Comitê Olímpico do Brasil, inclusive do Laboratório Olímpico, os dois quartetos do Brasil viajaram no domingo (19) e já nesta segunda-feira realizam os primeiros treinos na cidade.

A estreia do time masculino acontece na terça, 21, enquanto as mulheres jogam na quarta, dia 22.

Mundial

A Seleção masculina está no Grupo A ao lado da Sérvia (tricampeã mundial de 2016 a 2018), França, Porto Rico e Nova Zelândia. No feminino, as brasileiras terão pela frente Estados Unidos (atual campeão olímpico) Áustria, França (bronze em 2018 e 2019) e Nova Zelândia que compõem a chave B.

O primeiro colocado do grupo vai direto para as quartas. Os dois times seguintes avançam primeiro para as oitavas de final.

CONVOCADOS

Masculino

Wil Weihermann (Academia do Esporte)

Fabrício Veríssimo (Sodiê Salgados/LSB/Mesquita)

Renato Scholz (Academia do Esporte)

André Ferros (São Paulo DC)

Feminino

Vanessa Sassá (AD Santo André)

Vitória Marcelino (Unisociesc/Blumenau)

Gabriela Guimarães (Sampaio Basquete)

Luana Batista (Unisociesc/Blumenau)

TABELA DE JOGOS

Masculino

21 de junho – terça-feira

7h20 – Brasil x Porto Rico

10h55 – Brasil x França

23 de junho – quinta-feira

7h20 – Brasil x Sérvia

10h20 – Brasil x Nova Zelândia

Feminino

22 de junho – quarta-feira

6h – Brasil x Áustria

7h50 – Brasil x França

24 de junho – sexta-feira

7h20 – Brasil x Estados Unidos

9h25 – Brasil x Nova Zelândia

