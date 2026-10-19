LUTO

Conhecida por interpretar Roberta Messi na novela da Record, atriz e cantora enfrentava um câncer, segundo comunicado da família

A atriz e cantora Lua Blanco morreu aos 39 anos, após enfrentar um câncer de intestino. Conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela Rebelde, a artista teve a morte confirmada pela família nas redes sociais neste domingo (18).

Segundo reportagem do Terra, a tia da atriz, Maria Cândida Ribeiro, confirmou que Lua enfrentava um câncer no intestino. Em entrevista ao portal, ela contou que a sobrinha descobriu a doença cerca de dois meses antes de morrer.

De acordo com o relato, apesar da rapidez com que a situação evoluiu, Lua enfrentou o período com serenidade e sem medo. A tia também destacou a fé e a espiritualidade que marcaram a trajetória da artista.

O que é o câncer de intestino?

O câncer de intestino, também chamado de câncer colorretal quando atinge o cólon ou o reto, é um tumor maligno que se desenvolve no intestino grosso ou na parte final do sistema digestivo. A doença pode começar a partir de pólipos, lesões que se formam na parede intestinal e que, em alguns casos, podem evoluir para câncer.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a doença está entre os tipos de câncer mais frequentes no Brasil. Além disso, o diagnóstico precoce é importante para ampliar as possibilidades de tratamento.

Quais são os sintomas?

Os sinais podem variar de acordo com a localização e o estágio do tumor. Entre os principais sintomas estão:

Sangue nas fezes;

Mudanças persistentes no funcionamento do intestino, como diarreia ou prisão de ventre;

Dor ou desconforto abdominal;

Sensação de evacuação incompleta;

Perda de peso sem causa aparente;

Fraqueza e anemia.

Entretanto, esses sintomas também podem estar relacionados a outras condições de saúde. Por isso, a avaliação médica é importante quando os sinais persistem.

Como prevenir e detectar o câncer de intestino?

A prevenção envolve hábitos saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada, consumir alimentos ricos em fibras, praticar atividade física e evitar o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas.

Além disso, exames de rastreamento podem identificar alterações antes do aparecimento dos sintomas. A indicação depende da idade, do histórico familiar e da avaliação médica.

Diante de sinais persistentes ou de histórico familiar da doença, a recomendação é procurar atendimento de saúde para investigar a causa.