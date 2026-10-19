A atriz e cantora Lua Blanco morreu aos 39 anos, após enfrentar um câncer de intestino. Conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela Rebelde, a artista teve a morte confirmada pela família nas redes sociais neste domingo (18).
Segundo reportagem do Terra, a tia da atriz, Maria Cândida Ribeiro, confirmou que Lua enfrentava um câncer no intestino. Em entrevista ao portal, ela contou que a sobrinha descobriu a doença cerca de dois meses antes de morrer.
De acordo com o relato, apesar da rapidez com que a situação evoluiu, Lua enfrentou o período com serenidade e sem medo. A tia também destacou a fé e a espiritualidade que marcaram a trajetória da artista.
O que é o câncer de intestino?
O câncer de intestino, também chamado de câncer colorretal quando atinge o cólon ou o reto, é um tumor maligno que se desenvolve no intestino grosso ou na parte final do sistema digestivo. A doença pode começar a partir de pólipos, lesões que se formam na parede intestinal e que, em alguns casos, podem evoluir para câncer.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a doença está entre os tipos de câncer mais frequentes no Brasil. Além disso, o diagnóstico precoce é importante para ampliar as possibilidades de tratamento.
Quais são os sintomas?
Os sinais podem variar de acordo com a localização e o estágio do tumor. Entre os principais sintomas estão:
- Sangue nas fezes;
- Mudanças persistentes no funcionamento do intestino, como diarreia ou prisão de ventre;
- Dor ou desconforto abdominal;
- Sensação de evacuação incompleta;
- Perda de peso sem causa aparente;
- Fraqueza e anemia.
Entretanto, esses sintomas também podem estar relacionados a outras condições de saúde. Por isso, a avaliação médica é importante quando os sinais persistem.
Como prevenir e detectar o câncer de intestino?
A prevenção envolve hábitos saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada, consumir alimentos ricos em fibras, praticar atividade física e evitar o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas.
Além disso, exames de rastreamento podem identificar alterações antes do aparecimento dos sintomas. A indicação depende da idade, do histórico familiar e da avaliação médica.
Diante de sinais persistentes ou de histórico familiar da doença, a recomendação é procurar atendimento de saúde para investigar a causa.