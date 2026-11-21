Comemoração

Rafael nasceu na terça-feira (17), mas a apresentadora compartilhou a notícia nas redes sociais apenas neste sábado (21).

A apresentadora Tati Machado anunciou na manhã deste sábado (21) o nascimento do filho, Rafael. O bebê nasceu na última terça-feira (17), mas a notícia só foi divulgada quatro dias depois, por meio de uma publicação nas redes sociais.

Tati compartilhou fotos do primeiro encontro com o filho e celebrou a chegada do bebê na legenda: “Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael”.

A publicação emocionou amigos e seguidores, que deixaram mensagens de carinho e felicitações à apresentadora e ao marido, Bruno.

O casal anunciou a gravidez em 11 de junho, em um vídeo publicado nas redes sociais. Na ocasião, Tati apareceu ao lado do marido para contar a novidade e escreveu: “O amor encontrou mais um jeito de florescer”.

No fim de julho, a apresentadora revelou que esperava um menino. Pouco depois, também anunciou que o bebê se chamaria Rafael.

Este é o primeiro filho do casal após uma perda gestacional enfrentada em 2025.

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