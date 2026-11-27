TELEVISÃO

Edição especial de 15 anos foi suspensa pela TV A Crítica devido à crise ambiental; retorno do reality está previsto para julho de 2027.

A crise de fumaça que atinge Manaus e outras regiões do Amazonas levou a TV A Crítica a suspender a edição de 2026 de A Bordo – O Reality da Amazônia, comandado por Isabelle Nogueira. A emissora anunciou a decisão nesta sexta-feira (27), por meio das redes sociais. Além disso, informou que pretende retomar a atração em julho de 2027.

A temporada deste ano marcaria os 15 anos do reality, que já realizou 14 edições. No entanto, diante das condições ambientais, a produção decidiu interromper os planos para a edição comemorativa. Segundo o anúncio, a preocupação com a saúde e o bem-estar das pessoas envolvidas pesou na decisão.

Em um vídeo publicado no Instagram, Isabelle Nogueira comunicou a suspensão e explicou que a situação da qualidade do ar na região motivou a decisão. Durante o pronunciamento, a ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido destacou que a realização do programa não seria responsável diante do cenário atual.

“Não seria responsável realizar o programa diante das condições ambientais que estamos enfrentando. Nosso compromisso com a saúde e o bem-estar de todos precisa estar acima de qualquer celebração”, afirmou a apresentadora.

Além disso, Isabelle chamou atenção para os efeitos da crise ambiental na região. “A Amazônia está sufocada. E nós precisamos respirar”, declarou.

Reality destaca a cultura amazônica

Ao longo de 14 edições, A Bordo – O Reality da Amazônia apresentou ao público aspectos da cultura regional, da biodiversidade, dos rios e dos costumes da região. Dessa forma, a atração destacou elementos da identidade amazônica ao longo de sua trajetória.

Agora, a edição especial que celebraria os 15 anos do programa ficará para outro momento. Com o adiamento, a produção prevê o retorno do reality em julho de 2027.