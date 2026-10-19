ELEIÇÕES 2026

Levantamentos dos institutos Pontual e Projeta mostram o senador à frente na disputa pelo Governo do Amazonas, com vantagem de até 22 pontos percentuais nos votos válidos.

Duas pesquisas eleitorais divulgadas nesta segunda-feira (19) mostram o senador Omar Aziz (PSD) à frente da professora Maria do Carmo Seffair (PL) na disputa pelo Governo do Amazonas. A seis dias do segundo turno, os levantamentos dos institutos Pontual e Projeta apontam o candidato do PSD com mais de 57% dos votos válidos.

Pesquisas apontam vantagem de Omar Aziz

Na pesquisa Pontual, Omar aparece com 61% dos votos válidos, contra 39% de Maria do Carmo. Dessa forma, a diferença entre os candidatos chega a 22 pontos percentuais.

O levantamento também mostra o senador à frente tanto na capital quanto no interior. Em Manaus, Omar registra 53%, enquanto a adversária tem 47%. Já no interior, a vantagem é maior: 69,7% para o candidato do PSD e 30,3% para a candidata do PL.

Por sua vez, a pesquisa Projeta apresenta um cenário semelhante. Omar tem 57,68% dos votos válidos, enquanto Maria do Carmo soma 42,32%. Nesse caso, a diferença entre os dois é de 15,36 pontos percentuais.

Votos totais também mostram liderança

Quando considera os votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos, a Projeta aponta Omar com 53,10% das intenções de voto. Maria do Carmo aparece com 38,95%.

Além disso, brancos e nulos representam 4,23% dos entrevistados, enquanto 3,72% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Portanto, os dois levantamentos indicam a liderança de Omar Aziz na disputa estadual. Nos votos válidos, a vantagem varia de 15,36 a 22 pontos percentuais, conforme o instituto responsável pela pesquisa.

Dados das pesquisas eleitorais

A Pontual ouviu 2 mil eleitores entre os dias 9 e 15 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de 2,19 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-02304/2026.

Já a Projeta entrevistou presencialmente 1.200 eleitores entre os dias 13 e 16 de outubro, em Manaus e em dez municípios do interior. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é AM-02688/2026.

Por fim, os resultados representam a intenção de voto dos eleitores nos períodos em que as entrevistas ocorreram. Portanto, não garantem o resultado das urnas. O segundo turno está marcado para domingo, 25 de outubro.