ELEIÇÕES 2028

Prefeito aparece com 15,1% das intenções de voto, seguido por Capitão Alberto Neto, com 13,9%; quatro primeiros estão tecnicamente empatados.

O prefeito de Manaus, Renato Júnior (Avante), aparece na liderança da primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Manaus nas eleições de 2028, divulgado nesta sexta-feira (27). O levantamento, divulgado pela Perspectiva Mercado e Opinião, aponta o atual chefe do Executivo municipal com 15,1% das preferências, seguido pelo deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que registra 13,9%.

Apesar da dianteira numérica de Renato Júnior, o cenário indica uma disputa acirrada. A diferença entre os quatro primeiros colocados é de apenas três pontos percentuais, e todos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de três pontos para mais ou para menos.

Capitão Alberto Neto ocupa a segunda posição, com 13,9%. O parlamentar foi derrotado na disputa pelo Senado nas eleições de 2026 e já manifestou interesse em concorrer à Prefeitura de Manaus em 2028. Na sequência aparecem o deputado federal Amon Mandel (Cidadania), com 13%, e o senador Plínio Valério (PSDB), com 12,1%.

A empresária Maria do Carmo Seffair (PL), que disputou o Governo do Amazonas em 2026 e perdeu a eleição no segundo turno para Omar Aziz, aparece na quinta colocação, com 11,6% das intenções de voto.

O levantamento também inclui outros nomes do cenário político amazonense. O ex-deputado federal Zé Ricardo registra 7,9%, seguido pelo ex-deputado Marcelo Ramos, com 7,3%. O deputado federal Saullo Vianna aparece com 5,5%, enquanto o deputado estadual Roberto Cidade tem 3%. O deputado federal Silas Câmara fecha a lista, com 1,8%.

Entre os entrevistados, 5,8% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados. Outros 3% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Cenário eleitoral

O resultado apresenta um primeiro retrato da disputa municipal a dois anos das eleições. Embora Renato Júnior apareça numericamente à frente, a proximidade dos percentuais mostra que ainda não existe uma liderança consolidada. O desempenho dos nomes também indica a presença de diferentes forças políticas na corrida pela sucessão municipal.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de novembro de 2026, com 1.067 eleitores de Manaus. As entrevistas foram distribuídas pelas seis zonas administrativas da capital, com amostragem proporcional à população, conforme o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento utilizou metodologia quantitativa por amostragem, com questionários estruturados e entrevistas presenciais em pontos de fluxo. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Dados que merecem destaque na publicação:

Posição Nome Intenção de voto 1º Renato Júnior 15,1% 2º Capitão Alberto Neto 13,9% 3º Amon Mandel 13,0% 4º Plínio Valério 12,1% 5º Maria do Carmo 11,6%

Fonte: Perspectiva Mercado e Opinião – pesquisa estimulada, páginas 2 e 3 do relatório.

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