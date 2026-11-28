Política

Governador eleito afirma que decisões sobre pagamentos a fornecedores são responsabilidade da atual gestão até a posse, em 6 de janeiro.

Manaus (AM) – O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), negou qualquer interferência da equipe de transição nas decisões sobre pagamentos a fornecedores do Governo do Estado. Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (27), ele afirmou que a responsabilidade pelas liberações e prioridades de pagamento continua sendo da atual administração até a posse, marcada para 6 de janeiro de 2027.

O posicionamento foi divulgado após informações de que a equipe de transição estaria influenciando decisões sobre pagamentos do Executivo estadual. Omar classificou essas informações como falsas e afirmou que irá refutá-las, junto com sua equipe.

Em vídeo, o senador disse que tem recebido relatos de pessoas que atribuem a ele a autorização para liberar pagamentos. Ele negou as acusações e ressaltou que ainda não foi diplomado nem assumiu oficialmente o governo.

“Eu só assumo o Governo dia seis de janeiro. Eu não fui nem diplomado, quer dizer, nem governador de fato eu sou ainda”, declarou.

Omar também afirmou que as decisões sobre pagamentos de qualquer natureza são de responsabilidade exclusiva da gestão atual. Segundo ele, somente a partir da posse as deliberações financeiras passarão a ser responsabilidade de seu governo.

“Hoje os pagamentos de qualquer tipo de pagamento, seja pra quem que seja, é de inteira responsabilidade da administração, dessa atual administração”, afirmou.

Responsabilidade atual

Na nota, o governador eleito reforçou que, até a transmissão do cargo, cabe à atual gestão definir as prioridades e autorizar os pagamentos, assim como responder pelas consequências dessas decisões.

Omar também afirmou que não há qualquer autorização ou participação dele nas deliberações financeiras do governo neste período de transição.

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