ELEIÇÕES 2026

Alterações afetam 2.619 eleitores em três municípios do interior; em Manaus, os locais permanecem os mesmos

Sete seções eleitorais terão novos locais de votação no Amazonas no segundo turno das Eleições 2026, marcado para 25 de outubro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), as mudanças afetam 2.619 eleitores nos municípios de Barreirinha, Tabatinga e Itamarati.

A seguir, confira os endereços atualizados e saiba onde votar em cada município.

Barreirinha: no primeiro turno, as seções 12, 13 e 19 funcionaram na Escola Estadual Antônio Belchior Cabral. Agora, os eleitores dessas seções devem comparecer à Escola Municipal Bias da Trindade. Com isso, 1.115 pessoas precisam ficar atentas à mudança.

no primeiro turno, as seções 12, 13 e 19 funcionaram na Escola Estadual Antônio Belchior Cabral. Agora, os eleitores dessas seções devem comparecer à Escola Municipal Bias da Trindade. Com isso, 1.115 pessoas precisam ficar atentas à mudança. Tabatinga: já neste município, os eleitores das seções 82 e 109 devem votar na Escola Municipal Indígena Meparacu. Antes , as duas seções funcionavam na Escola Municipal Indígena O’i Tchurune. Ao todo, a alteração afeta 794 eleitores.

já neste município, os eleitores das seções 82 e 109 devem votar na Escola Municipal Indígena Meparacu. , as duas seções funcionavam na Escola Municipal Indígena O’i Tchurune. Itamarati: por sua vez, as seções 14 e 21 deixam o Centro de Convivência do Idoso (CECI) e passam a funcionar no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Manaus mantém os mesmos locais de votação

Diferentemente dos três municípios do interior, Manaus não terá mudanças nos locais de votação. Assim, os eleitores da capital devem comparecer aos mesmos endereços do primeiro turno. Da mesma forma, o TRE-AM não informou alterações nos demais municípios do estado.

Apesar disso, novas mudanças ainda podem ocorrer até a véspera da eleição. Segundo o tribunal, problemas estruturais nos prédios ou condições climáticas podem exigir alterações de última hora. Nesses casos, a Justiça Eleitoral divulgará as atualizações pelos canais oficiais.

Como consultar o local de votação

Para evitar deslocamentos desnecessários, o TRE-AM recomenda que os eleitores confiram o endereço com antecedência. Para isso, basta consultar o aplicativo e-Título ou acessar o Autoatendimento Eleitoral no site oficial do tribunal.

Além dessas opções, o eleitor pode procurar o cartório eleitoral responsável por sua zona em caso de dúvida. Por fim, o TRE-AM orienta a população a acompanhar os canais oficiais e evitar o compartilhamento de informações de fontes não verificadas.

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