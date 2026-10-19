EMPREENDEDORISMO

Programação inclui aulas on-line com certificado, materiais de apoio e sorteio de assessorias individuais para empreendedores do setor de alimentação

Empreendedores do setor de alimentação podem participar de cursos gratuitos sobre gestão financeira, investimentos e preparação para a Reforma Tributária. A iniciativa faz parte do Mês do Empreendedor, promovido em outubro pelo Instituto Assaí, organização social do Assaí Atacadista, por meio da Academia Assaí.

A programação reúne cursos on-line, conteúdos educativos e ferramentas para ajudar pequenos negócios. Além disso, oferece orientações práticas para quem deseja organizar as finanças, melhorar as vendas e planejar o crescimento da empresa.

Cursos gratuitos abordam impostos e investimentos

Entre os destaques da programação estão dois cursos ao vivo. O primeiro, sobre planejamento tributário e preparação para a Reforma Tributária, ocorreu em 19 de outubro, às 9h, com Nikolas Duarte, consultor tributário com 20 anos de atuação.

Já o segundo curso está previsto para 27 de outubro, às 9h, com o tema “Investimentos Financeiros para Empreendedores”. A aula será conduzida por Carlos Eduardo Costa, especialista em Desenvolvimento Financeiro, professor, empreendedor e consultor credenciado do Sebrae Minas.

As capacitações são gratuitas e oferecem certificado aos participantes. Além disso, quem concluir os cursos ao vivo poderá concorrer a assessorias individuais para seus negócios.

Ao todo, 10 empreendedores serão sorteados para receber orientação especializada de Carlos Eduardo Costa ou de Patricia Veloso Rodrigues, consultora e especialista em gestão empresarial com experiência no atendimento a microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e pequenas empresas.

Materiais ajudam no planejamento dos negócios

Além das aulas, a Academia Assaí disponibiliza conteúdos gratuitos para apoiar a rotina dos empreendedores. Entre eles está o Guia da Reforma Tributária para Pequenos Negócios, que apresenta orientações sobre as mudanças previstas e como começar a se preparar.

A plataforma também oferece o Calendário do Empreendedor 2027, ferramenta que ajuda a organizar atividades e planejar ações para o próximo ano.

Outra opção é o podcast “Negócio em Dia Academia Assaí”. A produção aborda temas relacionados à gestão e aos desafios de quem empreende no Brasil. Entre os episódios está “Reforma Tributária na prática: como preparar seu negócio para as mudanças”.

Academia Assaí já emitiu mais de 61 mil certificados

Criada em 2017, a Academia Assaí oferece cursos, conteúdos, eventos, oficinas, apoio financeiro e outras ferramentas de capacitação para empreendedores do setor de alimentação. Os materiais abordam temas como organização financeira, vendas, fidelização de clientes e estratégias para diferentes tipos de negócio.

A iniciativa ganha relevância diante do interesse dos brasileiros pelo empreendedorismo. Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025, realizada no Brasil pela Anegepe em colaboração com o Sebrae, 45% dos brasileiros de 18 a 64 anos que ainda não empreendem pretendem abrir um negócio nos três anos seguintes ao levantamento. O percentual corresponde a 42,5 milhões de pessoas.

Nos últimos três anos, a plataforma alcançou 578 mil usuários recorrentes e emitiu mais de 61 mil certificados. Dessa forma, a Academia Assaí amplia o acesso à capacitação de pequenos empreendedores em diferentes regiões do país.

Prêmio incentiva pequenos empreendedores

Além dos cursos e materiais educativos, o Instituto Assaí promove iniciativas de reconhecimento e incentivo ao desenvolvimento dos negócios. Uma delas é o Prêmio Academia Assaí, criado em 2018 para valorizar empreendedores do setor de alimentação.

A iniciativa oferece capacitação, visibilidade e apoio financeiro para impulsionar os negócios selecionados. Em 2026, segundo as informações divulgadas pelo instituto, 2.250 empreendedores receberam capacitação e apoio financeiro, enquanto 20 foram reconhecidos como vencedores regionais.

Desde a criação do prêmio, a Academia Assaí já apoiou financeiramente 9.480 empreendedores, com um total de R$ 6,5 milhões.

“Quem empreende enfrenta desafios todos os dias e, muitas vezes, ter acesso ao conhecimento e às ferramentas certas pode fazer a diferença. Com o Mês do Empreendedor, queremos apoiar esses profissionais em sua jornada e contribuir para que seus negócios se fortaleçam, assim como todo o setor no Brasil”, afirma Thaís Melara, gerente do Instituto Assaí.

A executiva também destaca a importância do acesso à capacitação para fortalecer os pequenos negócios e estimular a geração de renda.

“O Instituto Assaí acredita que o fortalecimento dos pequenos negócios passa pelo acesso a conhecimento de qualidade, ferramentas práticas e oportunidades de desenvolvimento. Por isso, investimos continuamente em iniciativas que apoiam quem empreende e contribuem para a geração de renda e o fortalecimento da economia local”, afirma.

Como acessar a programação

Os interessados podem consultar a programação completa do Mês do Empreendedor no site da Academia Assaí. A plataforma reúne informações sobre os cursos, os materiais gratuitos e as demais iniciativas de capacitação.

Sobre o Instituto Assaí

Criado em 2022, o Instituto Assaí é a organização social do Assaí Atacadista e responde pelo investimento social da companhia. A instituição busca promover oportunidades para pessoas e comunidades em todo o país, com iniciativas voltadas ao empreendedorismo, à segurança alimentar e ao desenvolvimento comunitário.