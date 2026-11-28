PLANOS DE SAÚDE

Contratos coletivos seguem regras próprias, mas operadoras precisam justificar os aumentos; empresas podem solicitar memória de cálculo e histórico de despesas.

O reajuste dos planos de saúde empresariais pode ultrapassar os 5,11% estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares. No entanto, isso não significa que as operadoras possam aplicar qualquer percentual sem apresentar justificativas.

A diferença ocorre porque os contratos coletivos empresariais seguem regras próprias. Nesses casos, os aumentos consideram critérios previstos em contrato e negociações com as operadoras.

Segundo o advogado especialista em Direito da Saúde Lucas Harles, a maioria dos beneficiários está vinculada a planos coletivos. Entretanto, a ausência de um teto definido pela ANS não libera reajustes arbitrários.

“O plano da empresa é coletivo, e para os coletivos a ANS não define teto: o percentual segue o contrato e a negociação com a operadora. Isso não quer dizer que qualquer percentual seja válido”, explica.

Reajuste considera custos e despesas dos planos

Entre os critérios utilizados pelas operadoras estão a variação dos custos médico-hospitalares e a sinistralidade. Esse último indicador representa a relação entre as despesas com atendimentos e o valor arrecadado com as mensalidades.

Por isso, as empresas precisam conhecer os critérios aplicados. Dessa maneira, conseguem avaliar o impacto do benefício no orçamento e identificar possíveis irregularidades.

Contratos com menos de 30 vidas seguem regra específica

Nos planos coletivos com menos de 30 beneficiários, as operadoras devem reunir contratos de pequeno porte em um grupo chamado pool de risco. Assim, empresas de diferentes setores recebem o mesmo percentual de reajuste dentro desse agrupamento.

A operadora verifica o número de beneficiários no mês de aniversário do contrato. Portanto, o cálculo não considera cada empresa de forma isolada.

Já nos contratos com 30 ou mais beneficiários, prevalecem as condições estabelecidas no contrato e a negociação com a operadora.

“O reajuste por sinistralidade é permitido, mas precisa ser demonstrado”, ressalta Harles.

Falso coletivo também pode ser questionado

Outro ponto de atenção é o chamado falso coletivo. Nesse caso, o plano tem aparência de empresarial, mas funciona, na prática, como um contrato familiar.

Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o plano reúne apenas sócios e parentes, sem empregados vinculados à empresa.

Entre os sinais que merecem atenção estão o número reduzido de beneficiários, a ausência de funcionários e os reajustes elevados sem justificativa técnica.

“Cada caso é analisado individualmente, e ter poucas vidas, por si só, não basta”, afirma o advogado.

Em situações excepcionais, a Justiça pode reconhecer que o contrato funciona como um plano individual ou familiar. Nesse cenário, o reajuste pode passar a seguir os índices definidos pela ANS para essa modalidade.

Quais documentos a empresa pode solicitar?

Para verificar se o aumento tem fundamento, a empresa pode pedir formalmente à operadora documentos que expliquem o percentual aplicado.

Entre eles estão:

Carta de reajuste;

Memória de cálculo do aumento;

Metodologia utilizada pela operadora;

Extrato detalhado das despesas e receitas dos 12 meses anteriores ao aniversário do contrato;

Quantidade de beneficiários considerada no cálculo;

Contrato e eventuais aditivos.

Segundo Harles, a operadora precisa apresentar os motivos do aumento, e não apenas comunicar o novo valor.

Com esses documentos, a empresa pode conferir se o percentual respeita as condições contratuais e possui fundamentação técnica.

Como contestar um reajuste elevado?

Um aumento acima de 5,11% não significa, automaticamente, que o reajuste seja abusivo. Entretanto, a falta de comprovação técnica pode justificar uma contestação.

O primeiro passo é solicitar esclarecimentos e documentos à operadora. Em seguida, a empresa pode tentar negociar o percentual.

Caso as dúvidas persistam, também é possível registrar uma reclamação na ANS, avaliar a troca de operadora ou procurar orientação jurídica.

“Não há garantia de resultado, porque tudo depende do contrato e das provas”, alerta o especialista.

Por fim, Harles recomenda que as empresas analisem as cláusulas de reajuste antes de assinar o contrato. Também é importante conferir o número de beneficiários, os vínculos com a empresa e a participação no pool de risco.

Além disso, guardar boletos e comunicados, comparar propostas e solicitar justificativas a cada aniversário contratual ajuda a evitar surpresas no orçamento.