GASTRONOMIA E TURISMO

Franco Andrade destaca fortalecimento da gastronomia amazônica, expansão do turismo e internacionalização da FIGA entre as prioridades para o próximo ano.

O Amazonas terá representação no Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Nacional a partir de 2027. O presidente da seccional amazonense, Franco Andrade, assumirá uma vaga como suplente no colegiado, responsável por acompanhar e fiscalizar a gestão financeira da entidade.

A escolha ocorreu na quarta-feira (25), durante o 45º Encontro Nacional da Abrasel, em Fortaleza (CE). Na ocasião, os presidentes das 27 seccionais elegeram por unanimidade a chapa Abrasel Para Todos.

A chapa também reconduziu Rosane Oliveira à presidência do Conselho de Administração Nacional. O novo mandato terá duração de três anos.

Para Franco Andrade, a participação no conselho amplia a presença do Amazonas nas discussões nacionais. Além disso, permite aproximar o estado de projetos e iniciativas desenvolvidos em outras regiões.

“É uma conquista importante para o Amazonas e um reconhecimento do trabalho que estamos desenvolvendo à frente da Abrasel no estado. Quero aproveitar essa posição para inserir o Amazonas cada vez mais nas discussões nacionais sobre gastronomia, turismo e desenvolvimento econômico”, afirma.

Gastronomia pode fortalecer o turismo no Amazonas

Além da representação nacional, Franco defende que a culinária regional tenha mais espaço na estratégia de turismo do estado.

Segundo ele, a gastronomia amazônica pode atrair visitantes e movimentar diferentes setores da economia. Isso porque o fortalecimento dos restaurantes também beneficia produtores rurais, pescadores, comunidades do interior e fornecedores.

“Precisamos transformar nossa gastronomia em um motivo para o turista escolher o Amazonas como destino, permanecer mais tempo e consumir mais dentro da nossa economia”, destaca.

Nesse cenário, o presidente da Abrasel-AM aposta em parcerias, investimentos e capacitações para ampliar a presença da culinária regional em grandes eventos do setor.

Setor movimenta mais de R$ 11 bilhões por ano

De acordo com dados da Abrasel-AM, o segmento de alimentação fora do lar reúne cerca de 23 mil CNPJs no Amazonas. Além disso, movimenta mais de R$ 11 bilhões por ano.

Ao avaliar 2026, Franco destaca ações como o Festival Brasil Sabor, cursos de capacitação empresarial e parcerias comerciais e financeiras para os associados.

A entidade também atuou em pautas institucionais. Entre elas, a defesa para que a Lei Seca não fosse aplicada durante as eleições. Além disso, entregou aos candidatos ao Governo do Estado um estudo sobre a importância econômica de bares e restaurantes, acompanhado de propostas para o desenvolvimento do setor.

“Precisamos ter uma representatividade política e institucional proporcional à nossa importância econômica”, afirma.

FIGA reuniu 16 mil pessoas em Manaus

Entre as principais iniciativas de 2026, a Abrasel-AM destaca a sétima edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica (FIGA). O evento ocorreu de 6 a 8 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, com o tema “O Mercado da Culinária Cabocla”.

A feira recebeu cerca de 16 mil pessoas e reuniu aproximadamente 120 expositores. Além disso, promoveu uma rodada de negócios entre fornecedores e empresários.

Somadas todas as edições, a FIGA já ultrapassou 80 mil visitantes e R$ 25 milhões em negócios gerados.

Franco também atribui o crescimento da base de associados à aproximação com os empresários e às vantagens oferecidas pela entidade. Entre elas estão condições diferenciadas com instituições financeiras e fornecedores.

“O empresário está entendendo que, sozinho, tem uma capacidade limitada de transformação. A Abrasel precisa ser uma entidade presente no dia a dia do empreendedor”, diz.

Abrasel-AM prepara expansão da FIGA para 2027

Para 2027, a entidade trabalha com uma perspectiva de otimismo e cautela. Franco aponta o turismo como uma das prioridades para o desenvolvimento do Amazonas, com impactos sobre restaurantes, hotéis, comércio, transporte e produtores regionais.

Além disso, o presidente aposta no uso da inteligência artificial e na profissionalização da gestão para aumentar a produtividade dos estabelecimentos.

A oitava edição da FIGA também deve avançar na internacionalização. A proposta inclui ampliar a participação de produtores do interior, atrair compradores e investidores de outros estados e países e promover intercâmbios com destinos gastronômicos internacionais.

“A FIGA precisa ser uma vitrine do Amazonas para o mundo. Temos potencial para construir um evento capaz de atrair turistas especificamente para conhecer nossa gastronomia, nossa cultura e nossa biodiversidade”, afirma.

Por fim, a Abrasel-AM organizou sua agenda de 2027 em seis frentes: representatividade junto aos poderes Executivo e Legislativo, turismo, capacitação, expansão para municípios do interior, competitividade e internacionalização da gastronomia amazônica.