HOMICÍDIO

Câmeras de segurança registraram a chegada de Dilbert e de um homem que vestia camisa e bermuda à residência. Já durante a madrugada, outro homem aparece saindo sozinho do imóvel, usando apenas uma calça, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Familiares encontraram o cabeleireiro Dilbert Araújo, de 42 anos, morto dentro de uma residência na rua Amazonas, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (19). Segundo relatos de pessoas próximas, ele apresentava mais de 40 perfurações pelo corpo, possivelmente provocadas por uma chave de fenda. As autoridades ainda precisam confirmar esses detalhes.

Além disso, câmeras de segurança registraram a chegada de Dilbert acompanhado de outro homem e, horas depois, a saída de uma pessoa sozinha do imóvel. A sequência das imagens pode ajudar a esclarecer o que aconteceu durante a madrugada.

Câmeras mostram chegada e saída durante a madrugada

Câmeras de segurança registraram Dilbert chegando à residência, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, acompanhado de outro homem e de um motociclista.

Outra gravação mostra um homem saindo sozinho do imóvel durante a madrugada. Ele aparece sem camisa, vestindo uma calça comprida.

Nas gravações, um motociclista deixa Dilbert e outro homem em frente à residência. Em seguida, os dois entram no imóvel.

Por volta das 4h21, uma câmera registra um homem saindo sozinho da casa. Ele está sem camisa e usa uma calça comprida. Antes de descer a rua, olha para os lados.

As imagens também mostram diferenças nas roupas usadas pelo homem. Na chegada, ele veste blusa e short. Já na saída, aparece sem camisa e com uma calça comprida.

Segundo relatos de pessoas próximas, Dilbert passou a noite em uma festa com amigos e voltou para casa entre 3h e 4h da madrugada. Ainda conforme essas informações, ele conhecia o homem que o acompanhou até a residência.

Além disso, conhecidos relataram que o celular da vítima teria desaparecido. No entanto, a possível subtração do aparelho e a identidade da pessoa que aparece nas gravações ainda dependem de apuração.

O Blog Manauss, uma das páginas que divulgou as primeiras informações sobre o caso, também compartilhou imagens e relatos de pessoas próximas à vítima. Até o momento, porém, as autoridades não confirmaram se o homem filmado saindo da residência participou do homicídio.

Dilbert era cabeleireiro e tinha ligação com a cultura popular

Além de trabalhar como cabeleireiro, Dilbert era conhecido por moradores do Jorge Teixeira e mantinha ligação com grupos culturais de Manaus. Pessoas próximas lembraram que ele fazia serviços de beleza, como sobrancelhas e lavagem de cabelos.

A Ciranda Flor de Lis publicou uma nota de pesar em homenagem a Dilbert. Na mensagem, o grupo destacou a alegria, o carinho e a capacidade dele de animar as pessoas ao redor.

A família Guerreiros da NV também lamentou a morte. Em outra homenagem, o grupo lembrou a contribuição de Dilbert como costureiro e ressaltou seu talento e dedicação.

Dessa forma, as manifestações de pesar destacam a relação da vítima com a comunidade e sua participação na cultura popular do Amazonas.

Polícia investiga as circunstâncias da morte

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve apurar as circunstâncias do homicídio, analisar as imagens de segurança e reunir informações que ajudem a identificar o responsável.

Até o momento, as autoridades não esclareceram oficialmente a autoria nem a motivação do crime. Por isso, a presença de uma pessoa nas gravações não comprova, por si só, participação no homicídio.

Por fim, amigos informaram que o velório de Dilbert será realizado na Igreja Batista Semeai, na rua 28 de Agosto, no bairro Jorge Teixeira. Além disso, pessoas próximas divulgaram uma campanha de arrecadação para ajudar a custear as despesas do funeral.

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