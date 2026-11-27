Polícia

Colisão envolvendo uma caminhonete Dodge RAM deixou dois motociclistas mortos e outras duas pessoas feridas no bairro Alvorada.

Manaus (AM) – A prisão em flagrante da blogueira Rafaela Cristianne Ramos Antunes Garrido, de 35 anos, foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (27), em Manaus. Ela estava dirigindo a caminhonete Dodge RAM envolvida em um acidente que deixou dois motociclistas mortos e outras duas pessoas feridas no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

A decisão mantém a blogueira presa enquanto as investigações sobre o acidente continuam. A colisão aconteceu na noite de quinta-feira (26), por volta das 19h58, no cruzamento da rua Professor Abílio Alencar com a avenida J.

A primeira vítima fatal foi Francisco Izaiaz Gomes do Carmo, de 30 anos, que trabalhava como entregador e pilotava uma Honda Bros. Ele morreu ainda no local. Já Edivaldo Lopes Dias, de 39 anos, conduzia uma Yamaha Lander e foi socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada por volta da meia-noite desta sexta-feira.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a caminhonete conduzida por Rafaela atingiu inicialmente um ônibus do transporte coletivo. Em seguida, avançou contra motociclistas e outras pessoas que estavam na via. O veículo só parou depois de colidir contra um poste de energia elétrica.

Além dos dois motociclistas mortos, outras duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento hospitalar.

Prisão em flagrante

Após a colisão, moradores cercaram a caminhonete e tentaram agredir a motorista. Policiais militares e equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) retiraram Rafaela do local sob escolta.

Segundo o relatório policial, os agentes tentaram realizar o teste de alcoolemia, mas a motorista se recusou a passar pelo procedimento. A recusa, por si só, não comprova que ela dirigia sob efeito de álcool.

A influenciadora foi conduzida à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde permaneceu presa em flagrante. Na manhã desta sexta-feira, antes de seguir para a audiência de custódia, ela deixou a unidade policial chorando e, ao ser questionada por jornalistas sobre o acidente, respondeu: “Perdão total”.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, Rafaela permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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