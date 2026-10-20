ELEIÇÕES 2026

Candidata a vice-governadora recebeu especialistas europeias e abordou desafios logísticos, violência política de gênero e propostas para o Amazonas.

A candidata a vice-governadora Alessandra Campelo recebeu, nesta terça-feira (20), as representantes da Missão de Especialistas Eleitorais da União Europeia (UE), Tânia Marques e Merce Castells, para discutir o processo eleitoral no Amazonas, a participação das mulheres na política e os desafios da campanha ao lado de Omar Aziz (PSD).

Durante o encontro, Alessandra apresentou as atividades da campanha e destacou as dificuldades logísticas para realizar eleições em um estado de dimensões continentais, especialmente no transporte de urnas eletrônicas para comunidades indígenas e localidades de difícil acesso.

A candidata elogiou o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), presidido pela desembargadora Carla Reis, e afirmou que a campanha tem priorizado propostas, apesar dos ataques recebidos.

“O TRE sempre atuou muito bem aqui no estado. Eu diria que, agora, com uma mulher na presidência, a desembargadora Carla Reis, que é uma pessoa muito séria, muito firme e muito justa, esse trabalho continua”, afirmou.

Mulheres na política

Alessandra também abordou as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para conquistar espaço na política. Segundo ela, a reserva de 30% das candidaturas femininas não garante igualdade de condições, especialmente diante do predomínio masculino nas direções partidárias e das responsabilidades domésticas.

“Muitas vezes, as mulheres são colocadas apenas para preencher o número. As eleições são conduzidas por homens, e muitos tratam a participação das mulheres como uma obrigação”, criticou.

A candidata destacou ainda que a dupla jornada dificulta a participação feminina nas campanhas eleitorais.

“Quando um homem sai para fazer campanha, ele se dedica totalmente à política. A mulher, não. Ela carrega ainda toda essa bagagem de cuidados e responsabilidades”, afirmou.

Alessandra também relatou um episódio de violência política de gênero que, segundo ela, sofreu na semana anterior, e criticou a ausência de manifestação contrária à atitude por parte de sua adversária.

Propostas para o Amazonas

Durante a reunião, Alessandra apresentou propostas do plano de governo de Omar Aziz para saúde, segurança pública, educação e proteção às mulheres.

“Nossa maior preocupação é com o desenvolvimento do estado. Vivemos em um estado distante, isolado geograficamente. Precisamos de outras alternativas, porque não podemos viver em meio a tanta riqueza e ter pessoas tão pobres”, declarou.

Missão internacional

A Missão de Especialistas Eleitorais da União Europeia está no Brasil a convite do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para acompanhar as Eleições Gerais de 2026. A equipe iniciou os trabalhos em agosto e deve permanecer no país até novembro, analisando diferentes etapas do processo eleitoral brasileiro.

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