EMPREGABILIDADE

Evento gratuito segue até quinta-feira (22), com oportunidades de emprego, estágio, trainee e jovem aprendiz

A 10ª Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio começou nesta terça-feira (20) e segue até quinta-feira (22), com expectativa de disponibilizar 1 milhão de oportunidades de trabalho. Gratuito e aberto ao público, o evento reúne oportunidades de emprego efetivo, estágio, trainee e jovem aprendiz.

Durante 72 horas, os participantes poderão acessar a plataforma on-line pelo celular, notebook ou computador. Além disso, haverá oportunidades para trabalho presencial, remoto e híbrido. As inscrições estão disponíveis em go.estacio.br/feira10.

Como participar da feira da Estácio

Para participar, basta acessar a plataforma on-line e realizar a inscrição. Confira os detalhes:

Quando: de 20 a 22 de outubro;

de 20 a 22 de outubro; Duração: 72 horas de programação;

72 horas de programação; Custo: gratuito;

gratuito; Modalidades: oportunidades presenciais, remotas e híbridas;

oportunidades presenciais, remotas e híbridas; Áreas: emprego efetivo, estágio, trainee e jovem aprendiz;

emprego efetivo, estágio, trainee e jovem aprendiz; Inscrição: go.estacio.br/feira10.

Feira reúne empresas e oportunidades de trabalho

Nesta edição, a feira reúne empresas de diferentes setores e amplia a participação de organizações regionais. O objetivo é aproximar candidatos de empregadores e fortalecer o acesso a oportunidades locais.

Entre as empresas e instituições confirmadas estão AWS, Bodytech, Catho, CIEE, Globo, Grupo Amil, Grupo Tigre, IEL (Instituto Euvaldo Lodi), Infojobs, Instituto Yduqs, NUBE, Santander, Vale, XP Investimentos, YDUQS e Álamo Engenharia. Além disso, organizações regionais de diferentes estados também participam do evento.

Segundo Débora Freitas, gerente nacional de Carreiras da Estácio, a feira busca conectar empresas e pessoas que procuram uma oportunidade profissional.

“Chegar à 10ª edição reforça a relevância da Feira como uma plataforma nacional de conexão entre empresas e pessoas em busca que uma oportunidade no mercado de trabalho. Ao reunir organizações de diferentes setores, contribuímos para impulsionar a empregabilidade e apoiar o desenvolvimento profissional de nossos alunos e de toda a comunidade”, afirma.

Programação inclui palestras e orientação profissional

Além das oportunidades de trabalho, a programação oferece atividades para ajudar os candidatos a se prepararem para os processos seletivos. Ao todo, serão 15 estandes, mais de 10 palestras, ações de orientação de carreira, oficinas e workshops.

Os participantes também terão acesso a conteúdos sobre elaboração de currículos e estratégias para entrevistas. Já as pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes contarão com um espaço dedicado.

“Nosso objetivo é conectar talentos e empregadores de forma acessível e gratuita. Ao abrir espaço para organizações regionais de diferentes portes, fortalecemos também os ecossistemas regionais de trabalho em todo o país”, complementa Débora.

Empresas planejam ampliar contratações

O cenário do mercado de trabalho também aponta perspectivas de contratação para os próximos meses. Segundo uma análise trimestral do ManpowerGroup, 62% das empresas brasileiras pretendem contratar mais profissionais no quarto trimestre de 2026.

Além disso, a Pesquisa de Expectativa de Emprego para o período aponta o avanço das contratações de pessoas em início de carreira como uma das tendências para o fim do ano.

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