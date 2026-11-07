Alerta

Recomendação é preventiva e não está relacionada a ameaça específica ou alerta nacional vigente.

A Defesa Civil Nacional orientou a população a preparar um kit de emergência com itens essenciais para garantir a sobrevivência de famílias durante as primeiras 72 horas de uma situação de desastre. A recomendação foi divulgada nas redes sociais nesta sexta-feira (7) e gerou questionamentos entre internautas sobre a possibilidade de algum risco iminente no país.

O órgão, no entanto, esclareceu que a publicação tem caráter preventivo e faz parte de uma rotina de orientações sobre autoproteção. Em nota enviada ao jornal O Globo, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) divulga regularmente recomendações sobre como agir em situações de emergência e organizar materiais para enfrentar possíveis desastres.

Segundo o ministério, a orientação não representa uma determinação para a formação de estoques extraordinários nem está relacionada a uma ameaça específica ou a um alerta nacional em vigor.

Após a repercussão, a própria Defesa Civil respondeu aos comentários da publicação e reforçou que não existe nenhum motivo novo para a recomendação. “É apenas um conteúdo sobre prevenção!”, informou o perfil oficial, ao pedir que os seguidores ficassem tranquilos.

Orientações semelhantes também já foram divulgadas por defesas civis estaduais e municipais. Em abril, por exemplo, a Defesa Civil do Paraná publicou recomendações sobre a importância de estar preparado para momentos críticos.

O que deve ter no kit de emergência

De acordo com a Defesa Civil Nacional, a preparação é importante porque, em desastres de grande proporção, as equipes de socorro podem demorar a chegar a determinadas localidades devido às dificuldades de acesso.

A recomendação é manter uma mochila ou um conjunto de materiais organizado para atender às necessidades básicas da família durante três dias. O objetivo é garantir acesso a água, alimentos, medicamentos e outros itens essenciais enquanto os serviços são restabelecidos.

Entre os materiais indicados estão:

Água potável: seis litros por pessoa para três dias, considerando o consumo de dois litros diários.

Alimentos não perecíveis: frutas secas, barras de cereais, biscoitos e enlatados.

Utensílios: pratos e copos plásticos, talheres, abridor de latas, papel-toalha e sabão.

Primeiros socorros: medicamentos de uso contínuo, cópias de receitas médicas, álcool em gel e equipamentos de saúde com baterias e carregadores.

Higiene: escova e creme dental, itens de banho, absorventes e papel higiênico.

Roupas: algumas mudas de roupa e calçados confortáveis. Casacos também devem ser incluídos em regiões frias.

Eletrônicos: rádio AM/FM, lanternas, pilhas extras, carregador de celular e bateria portátil.

Documentos: documentos pessoais, contatos importantes, dinheiro em espécie e outros registros devem ser guardados em uma pasta impermeável.

Proteção: sacolas plásticas para proteger objetos contra umidade e sujeira.

A orientação também é separar itens específicos para bebês, crianças e animais de estimação, incluindo água, alimentação e materiais de cuidado.

A Defesa Civil recomenda verificar periodicamente os produtos armazenados, especialmente os prazos de validade dos alimentos e medicamentos. A preparação individual e familiar complementa o trabalho das equipes de resposta e contribui para reduzir os riscos em situações de emergência.

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