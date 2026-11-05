SOLIDARIEDADE

Evento ocorre nesta sexta-feira (6), no Sambódromo, com entrada mediante doação de alimentos.

Manaus (AM) – Os bois-bumbás Garantido e Caprichoso vão dividir o palco com o forró e o piseiro nesta sexta-feira (6), durante o evento Amazonas Solidário, no Sambódromo de Manaus. A programação começa às 19h e terá apresentações dos bois no pré-show, antes da atração principal, o cantor amazonense Filho do Piseiro.

Idealizada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), a iniciativa busca arrecadar alimentos para famílias afetadas pela estiagem e pelas queimadas no interior do Amazonas. Para participar, o público deverá doar dois quilos de alimentos não perecíveis por pessoa.

A proposta é reunir diferentes manifestações musicais da cultura amazonense em uma noite de entretenimento e mobilização social. A programação terá a participação dos bois Garantido e Caprichoso, que levarão ao Sambódromo as cores e os ritmos do Festival de Parintins, além do show de Filho do Piseiro.

O senador Eduardo Braga convidou a população a participar da mobilização e compartilhar a iniciativa com familiares e amigos. “Quando o Amazonas se une, ninguém fica pra trás”, afirmou.

Ajuda às famílias do interior

A campanha ocorre em meio aos impactos da estiagem e dos incêndios florestais no estado. Segundo boletim da Defesa Civil do Amazonas divulgado em 2 de novembro, 47 municípios estavam em situação de emergência devido à seca, que afetava 146.425 famílias.

Além das dificuldades provocadas pela falta de chuva, as queimadas atingem comunidades do interior e comprometem a qualidade do ar em diferentes regiões.

Em outubro, Eduardo Braga também articulou, junto ao governo federal, o reforço das operações de combate aos incêndios no Amazonas. A mobilização contribuiu para a vinda de quatro ministros a Manaus e o anúncio da ampliação da estrutura aérea e militar empregada nas ações.

O Amazonas Solidário será realizado nesta sexta-feira (6), a partir das 19h, no Sambódromo de Manaus. A entrada será mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

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