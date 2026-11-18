Investigação

Darwin Henrique da Silva Filho está entre os alvos da Operação Cash Out, que investiga exploração ilegal de apostas, lavagem de dinheiro e envio de mais de 500 milhões de euros ao exterior.

O empresário Darwin Henrique da Silva Filho, CEO e fundador da Esportes da Sorte, está entre os alvos da Operação Cash Out, deflagrada pela Polícia Federal (PF), pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Receita Federal nesta quarta-feira (18). A ação investiga um grupo empresarial suspeito de explorar ilegalmente o mercado de apostas, movimentar recursos sem declaração ao Fisco e utilizar empresas para ocultar a origem do dinheiro.

Por determinação da Justiça Federal, os ativos financeiros dos investigados tiveram bloqueio superior a R$ 2,3 bilhões. A operação também resultou na apreensão de cinco aeronaves, um iate adquirido por R$ 40 milhões e 14 veículos, vários deles de luxo. Imóveis de alto padrão também foram alcançados pelas medidas judiciais.

Ao todo, foram expedidos 59 mandados de busca e apreensão em cidades de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. A ação mobilizou cerca de 140 policiais federais, 17 auditores da Receita Federal e seis integrantes do MPF.

Esquema financeiro

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o grupo teria explorado o mercado de jogos e apostas antes de obter autorização para atuar no setor. Nesse período, os investigados teriam enviado ao exterior mais de 500 milhões de euros e trazido parte dos valores de volta ao Brasil por meio de instituições de pagamento.

A PF afirma que os recursos obtidos com a atividade não teriam sido declarados às autoridades fiscais. Parte do dinheiro também teria sido utilizada para conseguir autorização do Ministério da Fazenda para a exploração de apostas.

A investigação aponta ainda a criação de diversas empresas e a simulação de operações comerciais para inserir os recursos no sistema financeiro. Entre as movimentações suspeitas estão pagamentos de lucros e dividendos aos sócios das empresas envolvidas.

Empresas envolvidas

A Receita Federal identificou indícios de que a estrutura empresarial utilizava uma companhia sediada em Curaçao para registrar formalmente plataformas de apostas direcionadas ao público brasileiro. A operação, no entanto, seria realizada por empresas instaladas no Brasil e vinculadas aos investigados.

As análises do Fisco também apontaram indícios de mais de 129 milhões de euros mantidos no exterior sem declaração às autoridades brasileiras, além de aproximadamente US$ 26,7 milhões em remessas internacionais sem retorno equivalente identificado até o momento.

A Receita Federal instaurou 12 procedimentos fiscais para aprofundar a apuração de possíveis irregularidades tributárias e identificar os responsáveis pelas movimentações.

Bens apreendidos

Entre os bens alcançados pela operação estão cinco aeronaves, um iate avaliado em R$ 40 milhões e 14 veículos, incluindo modelos de luxo. A Justiça também determinou medidas sobre imóveis, como apartamentos na orla de Boa Viagem, no Recife, uma cobertura em São Paulo adquirida por R$ 42 milhões e uma casa comprada por R$ 100 milhões.

A investigação apura suspeitas de exploração ilegal de jogos e apostas, evasão de divisas, manutenção de recursos no exterior sem declaração, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As autoridades não descartam identificar outros delitos durante as diligências.

Os mandados e bloqueios fazem parte de uma investigação em andamento. A inclusão entre os alvos não representa condenação, e a responsabilidade de cada investigado ainda deverá ser apurada.

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