COMUNICAÇÃO

Jornalista acumula a função com a Secretaria de Coordenação Estratégica e Articulação Institucional, que ocupa desde maio de 2026.

Manaus (AM) – A jornalista Mônica Santaella passa a responder pela Secretaria de Estado de Comunicação Social do Amazonas (Secom-AM). Ela acumulará o comando da pasta com a função de secretária de Coordenação Estratégica e Articulação Institucional do Governo do Amazonas, cargo que ocupa desde maio de 2026.

Mônica tem trajetória na imprensa amazonense e experiência na comunicação pública. Entre 2021 e 2026, foi diretora de Comunicação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), período em que atuou na área de comunicação institucional do Poder Legislativo estadual.

No setor jornalístico, comandou os jornais Amazonas Em Tempo e Correio Amazonense. A experiência profissional também inclui passagens pela administração municipal de Manaus, onde exerceu os cargos de secretária e subsecretária de Comunicação.

Experiência na gestão pública

A trajetória de Mônica Santaella na Prefeitura de Manaus também inclui a atuação como subsecretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e vice-presidente do Fundo Manaus Solidária.

A chegada à Secom-AM amplia suas responsabilidades na estrutura do governo estadual, reunindo a gestão da comunicação institucional e a função de articulação estratégica já exercida no Executivo.

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