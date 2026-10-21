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Segundo Marcelo Ramos, prefeito Denis Paiva assegurou o serviço para o segundo turno, no domingo (25), independentemente dos candidatos escolhidos.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Atalaia do Norte vai garantir transporte gratuito para indígenas da Terra Indígena Vale do Javari chegarem aos locais de votação no segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). A informação foi divulgada na noite de terça-feira (20) pelo ex-deputado federal Marcelo Ramos, coordenador da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Amazonas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Ramos afirmou que conversou diretamente com o prefeito Denis Paiva (União Brasil), que garantiu a disponibilização do serviço para os eleitores indígenas, independentemente dos candidatos escolhidos para presidente da República e governador.

“Eu liguei para o prefeito Denis Paiva, que me garantiu que colocará [o transporte] para todos os indígenas, independentemente de quem seja o candidato a governador ou a presidente deles”, declarou Ramos.

Marcelo Ramos critica decisão da Justiça Eleitoral

Durante o pronunciamento, o ex-deputado criticou a decisão da juíza Dálethe Borges Messias, titular da 42ª Zona Eleitoral, sediada em Atalaia do Norte, que indeferiu o pedido de transporte fluvial gratuito para indígenas de 43 aldeias do Vale do Javari.

Ramos afirmou que, embora a Justiça Eleitoral tenha apontado limitações orçamentárias, poderia ter buscado uma alternativa em conjunto com a prefeitura para viabilizar o deslocamento dos eleitores.

Segundo ele, a garantia de transporte é fundamental para assegurar o exercício do direito ao voto das comunidades indígenas da região.

Em nota enviada ao Em Tempo, a Prefeitura de Atalaia do Norte informou que dará o apoio necessário, dentro de suas possibilidades, para assegurar o direito ao voto dos povos indígenas do Vale do Javari, tendo em vista a forte estiagem que assola a região.

Entenda o caso

A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) solicitou à Justiça Eleitoral transporte fluvial gratuito, além de água potável e alimentação, para indígenas de aldeias da região durante o segundo turno. O objetivo era permitir que os eleitores chegassem às seções eleitorais e retornassem às comunidades.

A juíza reconheceu a importância do direito ao voto em condições de igualdade, mas negou o pedido sob o argumento de que a solicitação foi apresentada fora do prazo necessário para organizar a operação. A decisão também apontou falta de recursos específicos e dificuldades logísticas para atender às comunidades.

Segundo informações divulgadas pela Agência Brasil, a Univaja estimou que a abstenção entre os indígenas da região ficou entre 30% e 35% no primeiro turno. A entidade manifestou preocupação com a possibilidade de que as dificuldades de deslocamento impeçam eleitores de participar da votação.

Deslocamento depende de transporte fluvial

Localizada no extremo oeste do Amazonas, a Terra Indígena Vale do Javari reúne dezenas de aldeias em uma extensa área próxima às fronteiras com o Peru e a Colômbia. Em diversas comunidades, o acesso aos locais de votação depende de viagens pelos rios, o que torna a organização do transporte um desafio logístico.

Com a garantia anunciada por Marcelo Ramos, a expectativa é que a prefeitura viabilize o deslocamento dos indígenas para a votação de domingo. Até o momento, a informação sobre a oferta do serviço tem como base a declaração do ex-deputado, que afirmou ter recebido a confirmação diretamente do prefeito Denis Paiva.

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