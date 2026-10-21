HOMICÍDIO

Felipe Lopes, de 33 anos, foi morto no bairro Petrópolis. Primo da sinhazinha do Garantido, Raíra Lins, ele era conhecido pelo trabalho e por ações sociais.

Manaus (AM) – O pintor automotivo Felipe Lopes, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (20), dentro da própria residência, na rua Ômega, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e chamaram pela vítima, que estava sozinha no imóvel.

Como o portão da casa estava aberto, um dos suspeitos invadiu a residência e efetuou diversos disparos contra Felipe. Após o ataque, a dupla fugiu na motocicleta. Até o momento, os autores do crime não foram identificados.

Segundo informações, familiares estão desesperados com a morte do jovem, descrito como trabalhador e querido pela comunidade. Felipe também participava de ações sociais e, conforme os relatos, não tinha problemas com outras pessoas.

Conhecido pelo apelido de “Xtem”, Felipe atuava na pintura automotiva, principalmente na restauração de motocicletas. A própria residência funcionava também como oficina, onde ele realizava os serviços e recebia clientes.

Primo de Raíra Lins

Felipe era primo de Raíra Lins, sinhazinha do Boi Garantido. A artista lamentou a morte do familiar em uma publicação nos Stories do Instagram, acompanhada de uma fotografia ao lado dele.

“Que Jesus te receba de braços abertos, meu primo, e que Nossa Senhora te cubra com seu manto”, escreveu Raíra na homenagem.

Polícia investiga o homicídio

Após o crime, as autoridades policiais foram acionadas para isolar a área e realizar os procedimentos periciais. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investigará o caso para esclarecer a motivação do assassinato e identificar os responsáveis.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos suspeitos nem sobre o possível motivo do ataque.

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