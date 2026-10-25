DISPUTA POLÍTICA

Partido aponta circulação de 60% da frota neste domingo (25) e pede regularização do transporte e ampliação do horário de votação.

O Partido dos Trabalhadores (PT) acionou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições. A legenda aponta problemas na circulação dos ônibus da capital e pede medidas para garantir o transporte dos eleitores.

Segundo Kiko Celeguim, presidente estadual do PT, a sigla procurou a Justiça Eleitoral ainda pela manhã. O partido quer que a prefeitura normalize a operação do transporte coletivo.

PT aponta redução na frota de ônibus

De acordo com Celeguim, a determinação da Justiça Eleitoral prevê a circulação de 100% da frota municipal neste domingo. No entanto, segundo o dirigente, apenas 60% dos ônibus estavam em operação.

Além disso, moradores de bairros das zonas leste e norte relataram dificuldades para chegar aos locais de votação. Em alguns pontos, passageiros esperaram quase uma hora pelos coletivos.

“Os ônibus da capital eram para estar funcionando com 100% da capacidade, para garantir que as pessoas possam votar com tranquilidade”, afirmou Celeguim nas redes sociais do PT.

O dirigente também criticou a situação e classificou o problema como grave. Segundo ele, a operação estaria seguindo o padrão de sábado, com redução da frota.

Partido pede prisão de secretário

Diante do cenário, o PT pediu a prisão do secretário municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, Celso Jorge Caldeira. Além disso, a legenda solicitou a regularização imediata do transporte coletivo.

O partido também pediu a ampliação do horário de votação, principalmente nas regiões mais afetadas pela falta de ônibus. Segundo Celeguim, a situação pode dificultar o exercício do direito ao voto.

O dirigente responsabilizou o prefeito Ricardo Nunes pelos problemas relatados na capital paulista.

Prefeitura cita dificuldades operacionais

A Prefeitura de São Paulo informou que recebeu uma notificação do TRE-SP no sábado (24), com a determinação de manter 100% da frota de ônibus em circulação.

Segundo a administração municipal, a SPTrans comunicou imediatamente as concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais da cidade. O órgão afirmou que transmitiu a determinação judicial para que as empresas adotassem as medidas necessárias.

No entanto, a prefeitura apontou dificuldades para ampliar a frota em um prazo curto. Entre os obstáculos, citou a reorganização das escalas de trabalho e das rotinas operacionais.

TRE-SP orienta eleitores

Em comunicado, o TRE-SP informou que, até aquele momento, não havia recebido relatos de situações que comprometessem o exercício do voto.

Além disso, a Justiça Eleitoral afirmou que a votação transcorria normalmente e que os eleitores chegavam aos locais de votação.

Por fim, o tribunal orientou os eleitores que enfrentassem dificuldades a encaminhar denúncias ao Ministério Público Eleitoral.

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