Trajetória

Ex-governador morreu em 2023 e teve a trajetória política e a amizade lembradas pelo governador eleito Omar Aziz e pelo senador Eduardo Braga nas redes sociais.

Amazonino Mendes completaria 87 anos nesta segunda-feira (16). Nascido em 1939, no município de Eirunepé, no interior do Amazonas, o ex-governador morreu em 12 de fevereiro de 2023, aos 83 anos. Sua trajetória, marcada por décadas de atuação na vida pública, permanece presente na história política do estado.

A data foi lembrada por lideranças políticas do estado, entre elas o governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), e o senador reeleito Eduardo Braga (MDB), que publicaram homenagens nas redes sociais e destacaram a amizade, a parceria e os momentos compartilhados com o ex-governador.

Omar Aziz publicou uma mensagem em que destacou a amizade construída com Amazonino e os momentos compartilhados ao longo da vida pública. “Mais do que um grande homem público, foi um amigo que fez parte da minha história. Sua memória e seu legado seguem vivos no Amazonas!”, escreveu.

Já Eduardo Braga compartilhou uma fotografia ao lado de Amazonino e relembrou a parceria política e administrativa entre os dois. O senador destacou o trabalho conjunto entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, com ações de infraestrutura que também alcançaram municípios do interior.

“Hoje, 16 de novembro, seria o aniversário de Amazonino Mendes. Uma data que me faz lembrar da nossa história de amizade, parceria e muito trabalho pelo Amazonas”, publicou Braga.

Ao recordar a atuação conjunta, o senador acrescentou: “Somamos esforços, realizamos obras, avançamos na infraestrutura e levamos ações importantes não apenas para Manaus, mas também para o interior do nosso estado”.

Trajetória política

Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Amazonino iniciou sua trajetória política em 1983, quando assumiu a Prefeitura de Manaus. Ao longo da carreira, comandou a capital por três mandatos e governou o Amazonas quatro vezes.

Em 1991, assumiu uma cadeira no Senado Federal, onde permaneceu até 1992. Depois, voltou à Prefeitura de Manaus e, posteriormente, ao Governo do Estado.

Entre os principais marcos de suas administrações está a criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em 2001, além de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e à interiorização de investimentos, como o programa Terceiro Ciclo.

Em 2017, Amazonino retornou ao Governo do Amazonas após vencer a eleição suplementar. Sua última disputa eleitoral ocorreu em 2022, quando concorreu novamente ao Executivo estadual e terminou em terceiro lugar.

A trajetória de Amazonino atravessou diferentes gerações políticas, com participação em disputas eleitorais, alianças e projetos administrativos que marcaram a história do Amazonas.

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