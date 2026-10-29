TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Reunião em Manaus alinhou os primeiros procedimentos para a transferência da administração estadual e o compartilhamento de informações entre as equipes.

O governador do Amazonas, Roberto Cidade, e o governador eleito, Omar Aziz, reuniram-se nesta quinta-feira (29), na sede do Governo do Estado, na zona oeste de Manaus. O encontro marcou o início das tratativas para a transição de governo.

Além dos dois governadores, participaram da reunião o vice-governador Serafim Corrêa e a vice-governadora eleita, Alessandra Campelo. Durante o encontro, as equipes começaram a alinhar os procedimentos para transferir a administração estadual e garantir a continuidade dos serviços públicos.

Cidade promete transparência na transição

Roberto Cidade afirmou que a atual gestão está à disposição para colaborar com o processo. Para isso, segundo ele, o governo fornecerá as informações necessárias para preparar a próxima administração.

“Estamos à disposição para colaborar da melhor forma possível na transição do governo, para trabalhar em conjunto com a comissão e dar todas as informações para que o governador eleito e a vice-governadora eleita possam, a partir do dia 6 de janeiro, trabalhar pelo nosso estado e fazer uma gestão que corresponda ao que o povo do estado do Amazonas lhes concedeu nas urnas”, disse.

Além disso, durante a coletiva de imprensa, Cidade destacou a importância de garantir transparência na transferência da administração estadual. Segundo o governador, o acesso às informações permitirá que a população acompanhe o processo e cobre os resultados.

“É muito importante que a gente possa conduzir essa transição com muita transparência, porque é dessa forma que o povo vai nos cobrar”, afirmou.

Omar Aziz destaca planejamento da próxima gestão

Por sua vez, o governador eleito, Omar Aziz, afirmou que a reunião permitiu alinhar a colaboração entre as equipes e garantir acesso aos dados da administração estadual. Essas informações, conforme explicou, ajudarão a organizar as ações previstas para o próximo ano.

“Tanto eu quanto a Alessandra tivemos uma conversa bastante demorada aqui com o governador e o vice, e eles colocaram todo o governo à disposição para fazer uma transição e tenha acesso ao conjunto de informações. Isso é importante para que a gente possa trabalhar, se planejar para o ano que vem, a partir do momento que eu assumir. Então, quero agradecer à sua equipe, Roberto, pelo carinho”, declarou.

Transição prevê compartilhamento de informações

A partir desse primeiro encontro, as equipes responsáveis pela transição devem avançar no compartilhamento de dados sobre o funcionamento da administração estadual.

Com essas informações, Omar Aziz e sua equipe poderão planejar as primeiras ações da nova gestão. Ao mesmo tempo, o processo busc