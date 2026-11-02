Política

A vice-governadora eleita do Amazonas, Alessandra Campelo (PSD), completa 52 anos neste domingo (1º). Natural de Manaus, a parlamentar celebra a nova idade exatamente uma semana depois de vencer, ao lado de Omar Aziz, a disputa pelo Governo do Amazonas nas eleições de 2026.

Nascida em 1º de novembro de 1974, Alessandra Campelo da Silva é jornalista formada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), policial civil desde 2001 e pós-graduada em Planejamento Governamental e Orçamento Público pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Antes de chegar à vice-governadoria, construiu uma trajetória na administração pública e na política amazonense. Entre 2007 e 2011, foi secretária executiva de Estado de Produção Rural. Também comandou a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, entre 2012 e 2014, e a Secretaria de Estado da Assistência Social, entre 2021 e 2022.

A entrada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) ocorreu em 2014, quando foi eleita deputada estadual pela primeira vez, com 25.361 votos. Conquistou a reeleição em 2018, com 23.859 votos, e voltou a vencer em 2022, quando recebeu 48.533 votos.

Vitória nas urnas

O aniversário deste ano ocorre em um momento importante da trajetória política da parlamentar. No domingo passado (25), Alessandra foi eleita vice-governadora na chapa de Omar Aziz, que venceu o segundo turno com 61,42% dos votos válidos, o equivalente a 1.273.975 votos.

A vitória foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a apuração de 100% das urnas. A nova gestão estadual tem posse prevista para janeiro de 2027.