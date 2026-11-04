Investimentos

Concessão de 26 mil hectares em Tefé permite ampliar operações de petróleo e gás no Polo Urucu

A Petrobras poderá dar continuidade e ampliar as atividades de prospecção, pesquisa e exploração de petróleo e gás natural em uma área de mais de 26 mil hectares no município de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus. A autorização foi formalizada nesta terça-feira (3), com a assinatura de um Termo de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) entre o Governo do Amazonas e a companhia, para a área denominada Arara Azul 1 (ARZ-1), integrante do complexo de Urucu.

A concessão permite que a estatal utilize o terreno para as atividades previstas no documento, mas não transfere a propriedade do imóvel, que continua pertencendo ao Estado. Localizada à margem esquerda do rio Tefé, a área integra uma das principais regiões de produção de petróleo e gás em terra firme do país.

O governador Roberto Cidade destacou os efeitos econômicos da medida, principalmente na geração de empregos e renda. “Quem ganha com isso é o povo do Amazonas, porque há geração de emprego e renda. É para isso que um homem público tem que trabalhar, para dar oportunidade para o povo. Em breve, assinaremos outra concessão para seguir fazendo a nossa parte. Explorar com responsabilidade, isso é o que importa”, afirmou.

A secretária de Estado das Cidades e Territórios, Renata Queiroz, informou que esta é a 15ª concessão formalizada pela pasta, após os procedimentos de vistoria e regularização da área. “Isso significa mais investimento e mais retorno para nossa população, tanto geração de renda, assim como a própria exploração de gás e petróleo”, declarou.

Impacto na economia

A presença da Petrobras tem peso na economia amazonense. Conforme estimativa divulgada em maio de 2026, a companhia mantém aproximadamente 14 mil empregos diretos e indiretos no estado. Em 2025, tributos e participações governamentais destinados ao Amazonas somaram R$ 1,5 bilhão.

O gerente de planejamento e gestão da Petrobras, Eliseu Robert Lage, afirmou que a concessão fortalece a parceria com o Estado e permite à empresa planejar investimentos futuros. “Essa concessão é mais um passo que a Petrobras dá para consolidar os seus investimentos na região olhando para o futuro”, declarou.

Produção em Urucu

O Polo Urucu concentra atividades de extração e processamento de petróleo e gás natural, com estruturas nos municípios de Coari e Tefé. A produção média informada para a unidade é de 105 mil barris de óleo equivalente por dia.

O gás natural extraído na região responde por cerca de 65% da energia elétrica consumida em Manaus e em outros cinco municípios do Amazonas. Além disso, a produção de gás liquefeito de petróleo (GLP), utilizado em botijões domésticos, equivale a aproximadamente 80 mil unidades por dia e abastece estados do Norte e parte do Nordeste.

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