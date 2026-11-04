programação gratuita

Feira reúne restaurantes, produtores e chefs de 6 a 8 de novembro, em Manaus, com rodada de negócios e programação gratuita.

Antes de chegar ao prato do restaurante, o tambaqui passa pela banca do peixeiro e a farinha d’água atravessa o rio no paneiro. É esse caminho dos ingredientes regionais até o mercado que a Feira Internacional de Gastronomia Amazônica (FIGA 2026) pretende destacar nos dias 6, 7 e 8 de novembro, das 13h às 21h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

Promovida pela Abrasel no Amazonas e realizada pela Ekco Produções, a feira terá como tema “O Mercado da Culinária Cabocla”, inspirado no Mercado Municipal Adolpho Lisboa. Nesta terceira edição, o evento reúne chefs, produtores, estudantes e empreendedores para valorizar a gastronomia regional e ampliar oportunidades comerciais.

Para o presidente da Abrasel no Amazonas, Franco Andrade, o mercado representa o ponto de encontro entre quem produz e quem transforma os ingredientes em refeições. “O Mercadão sempre foi onde o produtor do interior, o feirante e o dono de restaurante se encontram. A FIGA deste ano quer reproduzir esse encontro dentro de uma feira de negócios”, afirma.

Segundo ele, valorizar os ingredientes amazônicos também movimenta a economia. “Quando um restaurante compra a farinha de Uarini ou o peixe que vem do interior, ele movimenta uma cadeia inteira, que começa na comunidade. Para a Abrasel, regionalismo é cultura e é geração de renda”, diz.

Setor de alimentação deve faturar R$ 540 bilhões

A feira ocorre em um ano de expansão para bares e restaurantes. De acordo com projeções da Abrasel, o setor deve encerrar 2026 com faturamento de R$ 540 bilhões, alta de aproximadamente 9% em relação aos R$ 495 bilhões registrados em 2025.

Além disso, a atividade emprega cerca de cinco milhões de pessoas no país, entre trabalhadores formais e informais, conforme dados da PNAD Contínua, do IBGE, citados pela entidade.

Manaus também ganhou espaço no turismo internacional. A capital amazonense apareceu entre os dez destinos em alta para viajar em 2026, segundo a pesquisa “Previsões de Viagem”, da Booking.com. Nesse cenário, a gastronomia regional surge como um atrativo para visitantes e uma oportunidade de negócios para empreendedores locais.

“O turista que chega a Manaus quer comer o que é nosso. A FIGA mostra que o setor está preparado para receber esse visitante e que a nossa comida é um produto com valor de mercado”, avalia Franco.

Restaurantes e produtos regionais

A praça de alimentação terá estabelecimentos como Das Águas Cozinha Cabocla, do chef Dedé Parente, Tacacá da Tia Socorro, Flor de Jambu, Salomé Grill, Ni Hachi Sushi e Coco Bambu. Também participam Coisas de José e Fusão de Sabores, ligados à Central Única das Favelas (Cufa), além dos food trucks JSK e Catraca.

O público encontrará ainda bares e estandes com produtos como açaí, cupuaçu, tucumã e cacau.

Palestras, aulas-show e concurso

A programação começa na sexta-feira (6), às 13h. Entre as atrações estão palestras sobre inteligência artificial em cozinhas profissionais, gestão e vendas, além de aulas-show com receitas que valorizam ingredientes amazônicos. A abertura oficial está prevista para as 19h.

No sábado (7), haverá painéis sobre gestão de restaurantes e marketing, além de preparações com piracuí e ingredientes regionais. Já no domingo (8), chefs apresentam receitas com tambaqui, banana pacovã, cogumelos e farinha de castanha. A programação também terá um talk show com mulheres que atuam no setor gastronômico.

Outro destaque será o concurso “Mestres do Tucumã: Quem Descaroça Mais Rápido?”, que transforma em competição uma habilidade tradicional da culinária amazonense.

Rodada de negócios e oportunidades

Além das atrações gastronômicas, a FIGA terá rodada de negócios do Sebrae, Espaço Países, oficinas, Mercado OCB/AM e FAEA/Senar, área de artesanato com 18 expositores, Casa de Farinha cenográfica, Espaço Pirarucu e Espaço Kids.

Para Franco Andrade, a proposta é aproximar fornecedores e compradores. “A feira é vitrine, mas é sobretudo lugar de fechar negócio. Na rodada do Sebrae, o pequeno produtor senta na mesma mesa que o comprador de restaurante. É contrato que começa aqui e segue o ano inteiro”, afirma.

A organização também preparou o Passaporte FIGA. Cada visitante receberá um crachá para coletar selos nos estandes participantes. Ao completar os sete espaços, poderá retirar um brinde.

A entrada e as condições de acesso devem ser consultadas nos canais oficiais do evento. A organização recomenda que o público se programe para chegar ao Vasco Vasques, já que outros eventos podem aumentar o fluxo de veículos na região.