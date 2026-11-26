ALERTA À POPULAÇÃO

Órgão recomenda o uso de máscaras ao sair de casa e orienta a população a evitar a exposição à fumaça.

A Defesa Civil emitiu um alerta de risco severo para a qualidade do ar em Manaus nesta quinta-feira (26), devido à presença de fumaça. Diante do cenário, o órgão recomenda que a população use máscaras ao sair de casa e evite a exposição à fumaça.

O aviso reforça a preocupação com a poluição na capital amazonense. Mais cedo, dados da Comissão de Qualidade do Ar da Prefeitura de Manaus apontaram que a concentração média de partículas finas (PM2,5) chegou a 198 µg/m³, índice classificado como péssimo.

A medição considerou dados de 13 sensores PurpleAir. Além disso, o boletim municipal informou que o alerta sobre a qualidade do ar teria validade até as 14h desta quinta-feira.

Por isso, a orientação é evitar atividades ao ar livre e manter a hidratação. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias precisam redobrar os cuidados, já que a exposição à fumaça pode provocar tosse, falta de ar e irritação nos olhos.

A Defesa Civil também orienta que, em caso de emergência, a população acione os telefones 199 ou 193, do Corpo de Bombeiros.

Leia mais

Fumaça deixa qualidade do ar péssima em Manaus nesta quinta-feira e acende alerta